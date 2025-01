Mari Froes faz show de abertura da Agnes Nunes no Cine Joia

Artista revelação do selo 777 Music Group, Mari Froes abriu todos os shows de Agnes Nunes na turnê européia, em 2024, se apresentando em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Irlanda. De volta às origens, dia 01 de fevereiro, Mari vai fazer as honras da casa, cantando no Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade – São Paulo/SP). Os ingressos para o evento estão à venda e podem ser adquiridos no site do Cine Joia.

Com saudade de tocar em terras brasileiras, Froes entrega o que o público pode esperar da noite: “Estou muito animada pra fazer esse show. As expectativas estão altas para essa noite, vai ser lindo demais! Será no mesmo formato dos shows que fizemos na Europa, que deu bastante certo. Então, espero que a galera curta aqui no Brasil também. É sempre uma honra pra mim abrir os shows da Agnes e cantar com ela. Ela é simplesmente maravilhosa, uma amiga muito querida pra mim! Vamos cantar nossa música “Coração Marruá” que está no álbum dela O Amor E Suas Variáveis e faremos duas versões juntas . Estou animadíssima! Estamos preparando tudo com muito amor”, adianta.

E continua: “A turnê na Europa foi um sonho! Já é a segunda vez que vamos pra lá, e dessa vez fomos pra ainda mais lugares: Barcelona, Paris, Lisboa, Porto, Ovar, Braga, Dublin, Londres e Amsterdam. Seis países em seis dias, às vezes com mais de uma sessão por dia! Foi mágico ver pessoas de todo o mundo cantando junto com a gente, se emocionando e sentindo a música, apesar da barreira do idioma. Foi incrível poder levar um pouco do nosso Brasil mundo afora e sermos tão bem recebidas! Voltamos com o coração cheio pra casa e prontas pra mais”, avisa a cantora.

Mariana traz composições que carregam uma identidade singular que passeia pela MPB, bossa-nova, samba e jazz com sensibilidade e encanto. Froes começou a trilhar seu caminho na música compartilhando versões de suas músicas favoritas em seu canal do YouTube, que conta com mais de 100 milhões de visualizações. Em julho de 2024 a cantora foi convidada pelo COLORS Studio para gravar a música Gabriela.

Bebendo na fonte da MPB, Mari Froes carrega uma identidade singular ao transitar pelos ritmos brasileiros com sensibilidade e perspicácia. Em 2019, lançou os dois primeiros singles de sua carreira,“Moça” e “Rosa e Laranja”. Em 2020, estreou com seu primeiro EP, “Nebulosa”, que alcançou mais de 20 milhões de plays.

A artista hoje acumula mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram, mais 300 mil ouvintes mensais no Spotify, mais de 1,5 milhões fãs no TikTok e mais de 850 mil inscritos em seu canal no Youtube.

Mari Froes

Nome em ascensão na música popular brasileira, artista faz a abertura do show da Agnes Nunes, dia 01/02 no Cine Joia

Mari Froes/ Crédito Marcus Steinmeyer

SERVIÇO

Agnes Nunes no Cine Joia

Show de abertura: Mari Froes

Data: 01/02, sábado

Horário: 22h (abertura da casa)

Local: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade – São Paulo/SP)

Classificação: 18 anos

Ingressos: Link