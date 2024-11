Mari Fernandez se prepara para agitar trio elétrico do Caldas Country Festival 2024

Caldas Novas se prepara para mais uma edição histórica do Caldas Country Festival 2024, e desta vez com uma atração especial que promete agitar o público: Mari Fernandez, uma das maiores vozes do forró, retorna neste ano após estrear em 2022, e levará o seu projeto “Mari Sem Fim” ao trio elétrico.

“É um prazer fazer parte desse festival. Vamos fazer uma festa linda e pra cima nesse trio. Do jeito que eu e vocês gostam. Vai ser pancada!!!”, declarou a cantora, que prepara uma experiência inesquecível aos fãs no trio.

Com uma programação de peso, o Caldas Country promete dois dias de shows inesquecíveis. No primeiro dia, o line-up inclui Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai, Tomate e Vh & Alexandre. Já no dia 16, além de Mari Fernandez, o line-up inclui apresentações de Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf e Pedro & Rafael.

Com uma estrutura de palco impressionante, que inclui mais de mil metros quadrados de telas de LED e um sistema de iluminação e som de última geração, o Caldas Country proporciona um cenário perfeito para que os artistas entreguem performances inesquecíveis. O festival, que atrai milhares de fãs de todo o Brasil, é uma das paradas mais importantes do Circuito Sertanejo, e se consolida como um dos eventos mais esperados do ano. Os ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua promovendo parcerias com grandes empresas no mercado de eventos – em conjunto com a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência no entretenimento.