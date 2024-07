Mari Fernandez mergulha na sua essência sertaneja em seu novo EP

Acabou a espera! Nesta quinta-feira (18), Mari Fernandez lança nas plataformas de áudio o EP “Mari ao Vivo no Barzinho em Goiânia”. A novidade chega com cinco músicas inéditas e um feat especial com o cantor Zé Felipe em “Loco Loco”. O lançamento dá continuidade ao projeto que conquistou o Brasil “Mari no Barzinho”. A primeira parte, gravada no Rio de Janeiro, trouxe “Página de Ex” que virou hit e atingiu o Top 20 do Spotify em poucos dias. Esse agora, mostra toda sua paixão pelo sertanejo, carregando suas raízes.

Reconhecida como um dos maiores nomes da música na atualidade, Mari surpreendeu o público goianiense ao fazer uma parada surpresa no Melt para uma apresentação intimista e cheia de energia, onde as gravações desse segundo EP aconteceram. A partir de agora, todo mundo vai poder entrar no clima e curtir mais esse projeto de lascar o coração da artista.

“Eu sempre quis fazer um projeto em Goiânia e gravar o Mari no Barzinho foi especial demais, do jeito que o povo gosta, com a galera cantando pertinho, interagindo e se divertindo. Eu amo o sertanejo, faz parte da minha essência e esse segundo EP do projeto é pancada! Ficou ainda mais incrível com a participação do meu parceiro Zé Felipe.”, compartilhou Mari Fernandez.

“A Mari é uma artista que tem umas sacadas de mercado muito boa, além de ter um timbre único, foi massa demais participar desse projeto que é o “Mari no Barzinho – ao vivo em Goiânia” e entrar em uma música com jeito e cheiro de Hit que é a “Loco, Loco”, podem colocar o capacete que lá vem pedrada, isso é Mari Fernandez e Zé Felipe!”, conclui o cantor.

TRACKLIST

Louco Louco

Mordida e Carinho

Papel de Amiga

Checkin

Fala pra Mim