Mari Fernandez inicia temporada de São João com 36 shows em todo país

A cantora e compositora Mari Fernandez está pronta para iniciar uma intensa e emocionante temporada de São João em 2024. Com uma agenda lotada, a artista conhecida por arrastar multidões, se apresentará em 36 cidades entre os dias 31 de maio e 30 de junho, percorrendo mais de 20 mil quilômetros por todo o Brasil, consolidando-se como uma das vozes mais representativas do forró nacional.

Mari Fernandez, que já conquistou o país com seus hits, está preparada para trazer alegria e energia aos principais eventos juninos do país, com presença confirmada nas festas de Campina Grande no Parque do Povo, de Maracanaú, Petrolina, Aracaju, São Luis, Cruz das Almas e muitas outras. A cantora passará por dez estados brasileiros: Bahia, Ceará, Sergipe, Pará, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

No ano passado, Mari fechou os portões das grandes festas de São João e segue recordista do São João de Campina Grande, onde reuniu mais de 100 mil pessoas em 2022. Este feito histórico reafirma seu impacto e popularidade no cenário musical brasileiro.

Dona de hits conhecidos de norte a sul do país, a cantora promete uma temporada de São João inesquecível, trazendo em seu repertório sucessos como “Página de Ex”, música mais pedida e cantada em suas apresentações e grande aposta para esse período. Além dela, “Amor Impossível”, “Dizem Que Sou Louca”, “Falta de Mim” e muitos outros também farão parte da festa.

“Eu amo São João. Para mim essa é a melhor época do ano e estou muito feliz em poder cantar nas maiores festas do país de novo. Estamos chegando com tudo, com um repertório cheio de pedradas e músicas que já estão na ponta de língua da galera”, avisa a cantora.