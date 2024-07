Mari Fernandez encerra São João de Campina Grande

Na reta final da temporada de São João, Mari Fernandez iniciou seu show em Campina Grande, o maior São João do mundo, com uma emocionante homenagem à festa e à cidade. Encerrando o evento pelo terceiro ano consecutivo, a cantora preparou uma abertura especial para o show deste domingo, 30 de junho, destacando seu carinho e gratidão pela cidade que a acolheu de forma tão calorosa.

Mari, que é recordista de público no evento, começou a apresentação com imagens de seus shows nas edições passadas e uma narração emocionante:

“Mais uma vez estamos juntos, Campina Grande. Pelo terceiro ano, encerrando o maior São João ao lado de vocês que marcaram a minha história, com cada momento, cada música, cada ano. É agora. Vamos deixar mais uma marca. Se aprochegue, Campina Grande. O meu show, aliás, o nosso show – meu com vocês – vai começar”, dizia Mari no áudio de abertura.

A cantora surgiu no palco com um look exclusivo, inspirado nas bandeirinhas de festa junina, desenvolvido pelo estilista Antonio Gomes em parceria com o stylist Rodrigo Polack. No repertório, Mari mostrou por que é uma das maiores artistas do segmento e empilhou sucessos no setlist, incluindo “Página de Ex”, que já acumula mais de 21 milhões de streams no Spotify e 25 milhões de views no YouTube. Foram três horas de show e o público ainda matou a saudade da label “Mari Sem Fim” com o momento “Pra Lascar de Beber” em que a cantora interage com os fãs fazendo algumas brincadeiras.

Trazendo alegria e emoção por onde passa, Mari Fernandez está encerrando a sua temporada de São João em grande estilo, após realizar 36 shows, visitar 12 estados brasileiros e percorrer mais de 20 mil quilômetros.