Mari Fernandez encerra São João com mais de 36 shows e passando 12 estados

Mari Fernandez encerrou o mês de junho e mais um São João de forma extraordinária, consolidando-se como uma das principais artistas da temporada junina. Com uma das agendas mais disputadas do país, a cantora cearense realizou uma maratona de shows que percorreu 12 estados brasileiros, totalizando 36 apresentações repletas de energia, tradição e grandes sucessos.

No último domingo (30), Mari Fernandez encerrou o São João de Campina Grande com um show de mais de três horas. A cantora, recordista de público no evento, fez uma homenagem especial à cidade, iniciando sua apresentação com um vídeo relembrando suas edições passadas e expressando gratidão aos fãs locais. A apresentação, que encerrou a programação do maior São João do mundo, novamente com portões fechados, foi um marco na carreira de Mari, evidenciando sua força e popularidade na cena.

Foram mais de 36 shows e 20 mil quilômetros percorridos nesta temporada de São João, com muita dedicação e profissionalismo.. Para dar conta dessa maratona, Mari contou com duas equipes técnicas compostas por 39 profissionais, dois ônibus personalizados e uma van, que garantiram a qualidade de cada apresentação. “A logística foi um desafio enorme, mas cada show valeu a pena. Ver a energia do público e a conexão que temos em cada cidade é o que nos motiva a continuar dando o nosso melhor,” afirma Mari. Além disso, foi a primeira vez que a artista criou uma apresentação especial para as festividades juninas, com repertório, figurino e cenário pensados especialmente para esse período.

O São João da Mari também foi marcado por momentos emocionantes e shows históricos. Teve a abertura em Maracanaú, onde os portões foram fechados pela primeira vez no primeiro dia de evento, o de Jeremoabo realizado às 10h da manhã com praça lotada, sol a pino e teve até pedido de casamento ao vivo no de Barra de Santo Antônio na véspera do Dia dos Namorados.

Em várias apresentações, Mari se juntou ao público para cantar o sucesso “Página de Ex”, uma das músicas mais reproduzidas durante o São João e que acaba de chegar ao Top 20 do Spotify Brasil, consagrando a temporada. Em paralelo, a cantora também estreou sua primeira campanha publicitária em parceria com o Boticário.

“Esse São João foi especial demais! Cada show, cada cidade, cada momento com os fãs, tudo isso é inesquecível pra mim. Me apresentar em eventos tão importantes e ver o carinho das pessoas cantando junto, especialmente ‘Página de Ex’, é uma sensação incrível. Sou grata por todo o apoio e amor que recebo. Vamos continuar levando essa energia junina por onde passarmos!”, declarou a cantora.