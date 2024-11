Mari Fernandez encerra o segundo dia do Caldas Country no trio elétrico

O show que marcou o fim de mais uma edição épica do Caldas Country Festival 2024 foi o de Mari Fernandez, na madrugada deste domingo (17). A cantora de 23 anos comandou o trio elétrico no encerramento do segundo dia da 17ª edição do megaevento.

Mari, que retornou ao evento após sua estreia em 2022, entregou uma performance vibrante com seu projeto “Mari Sem Fim”, mantendo a energia do público no auge até o amanhecer, apesar da chuva que caiu sobre a cidade goiana.

Com duas horas de show, Mari não poupou sucessos como “Eu Gosto Assim”, “Página De Ex” e “Abismo”, e trouxe o clima festivo que o público esperava até às oito horas da manhã de domingo. Ao lado de sua namorada, Júlia Ribeiro, que curtiu o show de cima do trio, Mari Fernandez interagiu diversas vezes com os fãs e transformou o encerramento do segundo dia em um momento grandioso.

O Caldas Country Festival 2024 encerrou de forma triunfal com mais de 25 mil pessoas prestigiando o evento nos dois dias e shows especiais de Gusttavo Lima, Jorge & Matteus, Murilo Huff, Nattan e outros grandes nomes. A edição de 2025 já está confirmada e promete ser ainda maior, mostrando a força do megaevento como a última etapa do Circuito Sertanejo.