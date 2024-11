Mari Fernandez encanta o Rio de Janeiro com a gravação histórica de seu DVD

Na noite de ontem (19), o Rio de Janeiro foi, mais uma vez, palco da grandiosidade de Mari Fernandez, que reafirmou sua posição como um dos maiores nomes da música atual ao gravar seu novo DVD em um evento épico no Espaço Hall. Com ingressos esgotados e uma plateia vibrante, a cantora apresentou um espetáculo emocionante e grandioso, com cara de hits e uma energia contagiante.

Conhecida por sua intensidade, carisma e voz marcante, Mari não apenas confirmou seu espaço no sertanejo, mas também mostrou o porquê é uma das mais promissoras artistas da música brasileira. O show contou com participações especiais que abrilhantaram ainda mais a noite. A dupla Guilherme e Benuto trouxe sua potência vocal para um dueto inesquecível, enquanto Lauana Prado, outra gigante do sertanejo, uniu forças com Mari para um momento cheio de emoção e representatividade feminina. Para completar a noite de emoções, a artista foi surpreendida por sua gravadora Som Livre, com um certificado de Disco de Diamante, pelo projeto “Mari No Barzinho – Ao Vivo no RJ”, que teve mais de 300 milhões de streams.

“Que noite foi essa, Rio de Janeiro? Continuo em êxtase, parece que vivi um sonho! Voltar ao Rio, desta vez com um projeto novo e ser abraçada pelo público, é uma energia surreal. A casa cheia e todo mundo animado, cantando comigo, é uma cena que eu nunca vou esquecer. Que pancada! Foi lindo demais” comenta a artista.

Com um cenário grandioso, produção impecável comandada por Dudu Oliveira e um repertório que mistura hits famosos como “Página de Ex”, “Seu Brilho Sumiu” e músicas inéditas, Mari Fernandez conquistou o público carioca e reforçou seu papel como referência na nova geração do sertanejo.

A gravação do DVD marca mais um capítulo na trajetória meteórica da artista, que continua quebrando barreiras e conquistando fãs por todo o Brasil. Sem dúvidas, a noite de ontem foi gravada não só nas câmeras, mas também na memória de todos que estiveram presentes.