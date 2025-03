Mari Fernandez desembarca em Portugal para primeiro show na Europa

Não é a primeira vez que a cantora Mari Fernandez leva a cultura brasileira para além das fronteiras. A voz que já conquistou o Brasil, tem deixado sua marca em outros países ao redor do mundo. Vivendo um momento importante em sua carreira, Mari desembarca em Portugal para se apresentar pela primeira vez em solo Europeu. Os shows estão marcados em Porto e Lisboa, nos dias 21 e 22 de março e os ingressos podem ser adquiridos no site TicketLine.

Com sua voz marcante e presença de palco única, a cantora tem se consolidado como uma das principais representantes da música popular brasileira da atualidade. Seus hits, como “Só Sei Ser Fiel”, “Choro, Gelo e Gin” e “Página de Ex”, a consolidou no topo das paradas de sucesso e fizeram dela uma das artistas mais aclamadas do Brasil. Com seu estilo próprio e talento inconfundível, ela é uma verdadeira força da música nacional, que encanta públicos de diferentes gerações.

“Que pancada, meus amigos! Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei estar vivendo tudo isso, essas conquistas só provam que quando Deus põe a mão, não existem limites para suas realizações. Essa é a minha primeira vez cantando em Portugal, estou muito ansiosa para conhecer os meus fãs daqui e sentir essa energia”, comenta.

Com seis artistas de destaque do casting da Vybbe — Mari Fernandez, Xand Avião, Nattan, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim e Léo Foguete —, além de participações especiais, a estreia do festival promete ser um marco na expansão da música brasileira mundo afora. O objetivo é rodar o mundo, levando a essência da marca para diferentes países e, ao mesmo tempo, explorando novas edições dentro do Brasil.

Serviços – Mari Fernandez em Portugal

Data: 21 e 22 de março, sexta-feira e sábado

Local: Super Bock Arena, Porto

Sagres Campo Pequeno, Lisboa

Ingressos: https://ticketline.sapo.pt/pt/evento/festyvybbe-90524