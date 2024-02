Mari Fernandez convoca a dupla Iguinho e Lulinha para a intensa “Seremos Um”

Sinônimo de autenticidade e sucesso, Mari Fernandez está prestes a lançar a sua nova aposta, chamada “Seremos Um”, em colaboração com a dupla fenômeno do forró e piseiro, Iguinho e Lulinha. A música, que promete lascar o coração, chega nas plataformas de áudio no dia 22 de fevereiro, às 21h.

“Seremos Um” apresenta um enredo profundo em contraste com uma melodia envolvente, animada e cativante. Composição de Mari Fernandez, a letra traz a história de uma pessoa que promete cuidar e amar intensamente alguém que foi machucado por uma relação anterior, explorando temas de superação e esperança nos relacionamentos.

O videoclipe da música será lançado no dia seguinte, em 23 de fevereiro, às 11h. Filmado em um haras, o clipe transporta os espectadores para um ambiente romântico, onde os artistas aparecem montando a cavalo, em meio a paisagens deslumbrantes, criando uma atmosfera singular e condizente com a faixa.

“Estou empolgada em compartilhar ‘Seremos Um’ com meus fãs. Essa colaboração com Iguinho e Lulinha é uma verdadeira pedrada, tem um ritmo super envolvente e uma letra para arrepiar qualquer coração apaixonado. Além disso, foi muito divertido gravar a música e o videoclipe com os meninos. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente curtiu fazer”, declarou Mari Fernandez sobre a parceria.

“Seremos Um” marca mais um capítulo na brilhante carreira de Mari, que atualmente é uma das artistas mais executadas do Brasil, com 6 faixas no Top 200 do Spotify Brasil.