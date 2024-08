Mari Fernandez conquista a quarta posição do Spotify Brasil com “Louco, Louco”

Mari Fernandez está colhendo os frutos do seu mais recente projeto “Mari no Barzinho”, que tem conquistado o público em todo o Brasil. Lançada há apenas um mês, a faixa “Louco, Louco”, uma parceria com Zé Felipe e parte do EP “Mari no Barzinho – Ao Vivo em Goiânia”, acaba de entrar no Top 5 do Spotify Brasil, alcançando a 4ª posição nesta segunda-feira, 19 de agosto.

A música já acumula mais de 9,6 milhões de plays na plataforma e recebeu mais de um milhão de streams diários, reafirmando o sucesso do projeto. Nos shows, a letra já está sendo entoada a plenos pulmões pelos fãs.

A faixa “Página de Ex”, sucesso do “Mari no Barzinho – Ao Vivo no RJ”, que deu start no projeto, também segue conquistando números impressionantes, com mais de 42 milhões de plays no Spotify e uma trajetória marcante no YouTube, onde o clipe permanece entre os Top 5 vídeos mais assistidos e acumula mais de 50 milhões de views quase três meses após o seu lançamento.

Abraçada pelo público do São João, “Página de Ex” atingiu a 18ª posição no Spotify Brasil e continua liderando as paradas de rádios em Fortaleza, além de ter alcançado o topo em outras regiões do país, como Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O projeto “Mari no Barzinho” já recebeu mais de 66 milhões de streams no Spotify, reforçando a força da artista no cenário musical brasileiro. Mari Fernandez expressa sua alegria com o retorno dos fãs:

“Esse projeto é muito especial pra mim, porque traz minhas raízes e o amor pela música em cada detalhe. Ver que a galera tá se identificando e curtindo tanto é emocionante. ‘Louco, Louco’ chegar no Top 10 é um sonho! Só tenho a agradecer aos meus fãs por todo o apoio. Vamos juntos, que tem muito mais por vir!”

Com a energia e carisma que conquistaram o Brasil, Mari Fernandez continua a trilhar seu caminho no topo da música brasileira.