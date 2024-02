Mari Fernandez conclui maratona de shows no carnaval

Pelo segundo ano consecutivo, a cantora Mari Fernandez se apresenta nas maiores festas de carnaval do país. Com agenda de shows lotada na época mais concorrida do ano, a cantora percorreu seis estados brasileiros, entre eles São Paulo, Ceará, Pernambuco e Bahia, e mostrou que a animação é com ela mesma. Só em Aracati na última sexta-feira, a jovem reuniu mais de 450 mil pessoas, alcançando o recorde de público na cidade.

Artista de grandes públicos, Mari Fernandez é uma das cantoras mais requisitadas nesta época do ano. Além dos incontáveis sucessos em seu repertório, a música “Vai viver” , lançada recentemente, esteve entre as mais pedidas durante a folia.

E como inovação e alegria não podem faltar, Mari preparou um look diferente para cada uma das apresentações, se inspirando e homenageando personagens da sua infância, como: Chaves, Scooby-Doo, Máscara, Xuxa, Mulher Maravilha, Monstros S.A, Penélope Charmosa entre outros para delírio do público.

“Estou muito feliz! É o meu segundo ano cantando nessa festa linda que eu amo e é sempre muito especial. Tenho certeza que o público se divertiu muito e eu pude dividir esse momento com fãs de várias cidades. Consegui passar por vários estados diferentes e sentir toda a energia dessa época tão maravilhosa que é o carnaval.”, comenta a cantora.