Mari Fernandez começa o ano com seis novos sucessos e feats com grandes nomes da música

O ano começou intenso para Mari Fernandez. Nem parece que estamos só no segundo mês de 2024, pois a cantora já lançou seis singles e agitou multidões no Carnaval. Emplacando vários sucessos nas plataformas de streamings, ela vem ampliando seu público e repertório com parcerias importantes no cenário da música nacional.

Conquistando um sucesso estrondoso e consolidando-se como uma das maiores artistas da atualidade, Mari alcançou a impressionante marca de mais de 30 milhões de plays no Spotify apenas com as faixas lançadas entre janeiro e fevereiro de 2024. Sua presença na plataforma não se limita apenas aos números de reproduções, pois a cantora acumula mais de 12 milhões de ouvintes mensais, evidenciando o alcance expressivo e a lealdade de sua base de fãs.

Estes números não apenas reforçam a influência musical da artista, mas também destacam a abrangência do seu repertório e sua habilidade de cativar uma audiência diversificada, para além dos gêneros do piseiro e forró.

Reconhecida como uma das principais vozes femininas da atualidade, ela divulgou no início de janeiro a faixa “Vai Viver” que conta com quase 10 milhões de plays só no Spotify, em seguida veio “Malícia”, feat com Murilo Huff, que bateu mais de 05 milhões de visualizações. No mesmo mês, teve a divertida “Peguei, Pegava e Pegaria” com a dupla Bruninho e Davi que alcançou quase 02 milhões de streams e mais uma pancada com o imperador Gusttavo Lima, “30 Cadeados” que já tem mais de 12 milhões de execuções, seguida por outra muito especial, “Falta de Mim”, com Ludmilla, que tem 04 milhões até o momento. Depois de encarar o sertanejo e o pagode, foi a vez do funk em fevereiro, “Virou Love” com a cantora Melody, chegou reforçando toda sua versatilidade musical com mais um sucesso entre o público.

“Tenho certeza que 2024 será um ano incrível. Começamos com pé direito trazendo vários lançamentos massa e com feats especiais com artistas talentosos que admiro tanto. Adoro fazer parcerias e poder navegar em vários gêneros musicais. Sou uma pessoa bem eclética e isso se reflete no meu trabalho também. Vem muita novidade por aí e vamos surpreender cada vez mais o público”, afirma Mari Fernandez.