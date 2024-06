Mari Fernandez celebra o crescimento de “Página de Ex” nas plataformas de áudio

Mari Fernandez está comemorando o sucesso de sua nova música “Página de Ex”, que neste final de semana entrou para o Top50 do Spotify Brasil. A faixa acumulou mais de 411 mil streams diários e alcançou a 43ª posição, consolidando-se como um dos maiores sucessos do momento. Ao todo, já são mais de 12.3 milhões de streams na plataforma.

Lançada em 26 de abril de 2024, “Página de Ex” faz parte do EP “Mari no Barzinho, Ao Vivo no RJ – Do Jeito Que o Povo Gosta”, e desde então vem conquistando fãs por todo o país. A música tem se destacado especialmente durante os shows do São João de Mari, onde o público canta a letra a plenos pulmões.

“A energia do público nos shows de São João tem sido incrível. Ver todo mundo cantando ‘Página de Ex’ comigo é uma sensação indescritível. Esta música foi criada pra rolar muita identificação, superação, com a energia lá em cima, sabe? E ver essa resposta tão positiva do povo me deixa com o coração carregado de felicidade e gratidão. Sempre sonhei em ver minhas músicas tocando e alegrando, ter esse reconhecimento nas plataformas também me motiva a continuar fazendo o que amo”, declarou a cantora.

O videoclipe de “Página de Ex” já acumula mais de 18 milhões de visualizações no YouTube, onde Mari Fernandez lidera o ranking de artistas mais executados do forró em 2024. Este reconhecimento reforça ainda mais o talento e a popularidade da jovem artista, que se destaca como uma das principais vozes do forró nacional.