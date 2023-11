Mari Fernandez bate mais de 1 Bilhão de Streamings no Spotify

Mari Fernandez é sem dúvida um dos principais nomes da música brasileira da atualidade. Este ano foi intenso e repleto de conquistas para a cantora. Prova disso, são os números apresentados pela retrospectiva do Spotify. Só na plataforma, a cantora teve mais de 1 bilhão de streamings, 31 milhões de ouvintes em mais de 180 países. Suas músicas tiveram mais de 50 milhões de horas de execução ao longo de 2023. Com tantos sucessos, Mari Fernandez garantiu o seu espaço no Top Artistas Femininas em todo o mundo no Spotify, se destacando em 12ª entre 20 artistas que cantam em espanhol ou português de diferentes países além do Brasil, como México, Colômbia, Espanha, Argentina, entre outros.

A cantora também foi uma das que mais marcou presença nos charts do Spotify. A cada lançamento e parceria, seu nome está lá nas listas mais disputadas do stream. E não é só no digital que Mari faz sucesso, seus shows são uns dos mais concorridos do país e ela se firmou com uma artista de grandes públicos, lotando estádios e as principais casas do segmento.

“Estou muito grata por esses resultados. É muito trabalho, dedicação e amor envolvido. Agradeço ao público que abraçou cada projeto e lançamento. Meus fãs são incríveis. Estou muito feliz e realizada”, comenta a cantora.