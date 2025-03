Marhaban Festival de Danças Árabes do Grande ABC abre inscrições para sua segunda edição

Nos dias 26 e 27 de abril , Santo André receberá a segunda edição do Marhaban Festival de Danças Árabes do Grande ABC, um evento dedicado à valorização e difusão da cultura e das danças árabes e ciganas. Com uma programação intensa e diversificada, o festival acontecerá no Bristol Hotel Santo André, das 8h às 22h, e promete reunir artistas renomados, competições, workshops e apresentações especiais.

O festival tem como objetivo oferecer um espaço acessível para dançarinos e entusiastas dessas expressões culturais compartilharem seu talento, aprenderem com mestres experientes e apreciarem shows exclusivos. Uma forma de abrir espaços ou o melhor o seu palco para artistas profissionais ou amadores mostrarem seu talento da arte da dança árabe.

As inscrições para os dançarinos e dançarinas que queiram participar já estão abertas e variam entre R$50,00 e R$110,00, dependendo do número de participantes (solo, dupla, trio ou grupo) e podem ser feitas através no link que está disponível o instagram da competição @marhabanfestival. Eos participantes poderão competir em diversas categorias, que incluem performances individuais, em duplas, trios e grupos.

Além da competição, o evento idealizado e produzido por Barbara Zank, com a organização de Inari e Kamal Wardi, contará nesta edição com cinco workshops ministrados por professores de carreira internacional e que abordarão temas fundamentais para estudantes e profissionais da dança oriental. O festival também contará com pockets shows temáticos, um no sábado dedicado ao folclore árabe, e outro no domingo, com foco em dança cigana e tribal fusion. Entre os principais nomes que estarão no evento estão: Bruno Zhair, Kiara Yunet, Warda Maravilha, Bruna Nassif e Nahla Morani.

Destaque especial para o Show de Gala, que acontecerá no sábado, às 19h, com a participação do cantor Tony Mouzayek, conhecido por interpretar a trilha sonora da novela “O Clone”, acompanhado de banda ao vivo e bailarinos convidados. No domingo, também às 19h, ocorre o Show de Encerramento “Estrelas Marhaban”, com artistas da região e seus grupos de alunas.

Outro diferencial do festival será uma feira inspirada nos tradicionais Souqs árabes, trazendo produtos temáticos como figurinos, lenços de quadril, bijuterias e muito mais. O Souq Marhaban funcionará durante os dois dias, a partir das 9h.

Mais informações podem ser obtidas através do whatsapp (11) 95687-3933 ou do email: [email protected]