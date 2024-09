Margareth Menezes se reúne com comunidade brasileira em Roma

Dando continuidade à agenda de compromissos na Itália, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou de um encontro com membros da comunidade brasileira em Roma, na Sala Palestrina, no Palácio Pamphilj, nesta quinta-feira (19). O evento contou com a presença do encarregado de Negócios da Embaixada, ministro Túlio Kafuri, e do Cônsul-Geral do Brasil em Roma, o embaixador Luiz Cesar Gasser.

Durante o encontro, em seu discurso, Margareth Menezes destacou a importância de fortalecer as relações internacionais entre Brasil e Itália, especialmente na área cultural. “Há cerca de 30 milhões de brasileiros com ascendência italiana. Então, é importante que consigamos estabelecer e fortalecer essas colaborações, especialmente na cultura. Esse é um dos motivos da minha vinda aqui é desse período em Roma”, comentou a ministra.

Na ocasião, ela prestigiou a apresentação da Camerata Jovem Rochativa, em celebração aos 150 anos da imigração italiana para o Brasil, oficializada pela Lei nº 11.687 de 2008. O projeto, patrocinado pela Associação de Atividades Sociais do Setor de Rochas Ornamentais do Espírito Santo, oferece a jovens capixabas a oportunidade de desenvolver seus talentos musicais. Ao final do concerto, a ministra presenteou a Camerata com flores.

Outras agendas na Itália

Margareth Menezes também se reuniu com a secretária-Geral da Organização Internacional Ítalo-Latino-americana (IILA), Antonella Cavalli, além de saudar diplomatas brasileiros e professores do Instituto Guimarães Rosa. Em seguida, concedeu entrevista à imprensa local. Entre os temas abordados, estava a importância das relações entre Brasil e Itália.

“Esses 150 anos de imigração italiana estão sendo marcados pelo fortalecimento das nossas relações bilaterais. Estamos construindo ações importantes nessa minha vinda à Itália, como a retomada de festivais e novas parcerias culturais. A imprensa local também nos recebeu muito bem, e isso só amplia as possibilidades de cooperação entre os países”.

A ministra também foi convidada a conhecer o projeto de restauração do patrimônio histórico e artístico do Palácio Pamphilj. As obras incluíram a reforma das fechaduras, limpeza dos afrescos da Galeria Cortona e adaptações para as necessidades atuais. A restauração será financiada por arrendamento de espaços publicitários na fachada, sem uso de recursos públicos.