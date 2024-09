Margareth Menezes participa da 9ª Reunião de Ministros de Cultura do BRICS

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa, nesta quarta-feira (11), da 9ª Reunião de Ministros de Cultura do BRICS, em São Petersburgo, na Rússia, antecedida de reunião preparatória de altos funcionários culturais. O encontro faz parte do Plano de Ação para a Implementação do Acordo entre os Governos dos Estados do BRICS sobre Cooperação no Campo da Cultura (2022-2026).

O BRICS é o grupo econômico formado entre as cinco maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde janeiro de 2024, Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos passaram a fazer parte do grupo. Neste ano, a Rússia está na presidência rotativa do BRICS e, em 2025, o Brasil assumirá o posto.

Serviço:

9ª Reunião de Ministros de Cultura do BRICS

Data: 11 de setembro de 2024

Local: São Petersburgo/Rússia