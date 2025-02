Margareth Menezes celebra 40 anos do Axé Music com show especial

É celebrando as quatro décadas do movimento Axé Music e abrindo oficialmente a sua agenda de verão e Carnaval que Margareth Menezes realiza o Maga Convida Axé 40 Anos, no dia 15 de fevereiro (sábado), às 17h, no Candyall Guetho Square. O show tem participações confirmadas de duas outras artistas de peso da música da Bahia: Daniela Mercury e Ivete Sangalo. O evento é uma parceria com a Salvador Produções e os ingressos estão à venda pela Bora Tickets (www.boratickets.com.br).

“Muito feliz em poder celebrar os 40 anos desse movimento potente e agregador que é o Axé Music ao lado de amigas e artistas tão incríveis que são Ivete e Daniela. Nossos encontros no palco são sempre muito fortes! Será um show muito especial, que estou preparando com muito carinho, dançante, pra cima, com sucessos da minha carreira, com música nova e com muita alegria”, resume Margareth Menezes.

Novidades no repertório e homenagem ao movimento musical

No palco, além de sucessos que marcam os 38 anos de carreira da artista, como “Faraó”, “Elegibô”, “Dandalunda”, entre tantas outras canções, Margareth apresenta para o público a sua nova música de verão, “Ramalhete de Flor”, single lançado em janeiro e disponível em todas as plataformas de música. A música, composta pela artista, é uma saudação à vida que ganha contornos solares e um arranjo que destaca o Afropop Brasileiro, com contribuições eletrônicas em House Music, elementos do Afrobeat e claves sonoras do Ijexá.

Com direção artística de Vavá Botelho, o Maga Convida Axé 40 Anos será uma festa à altura da força que o movimento e o público amante do Axé Music merecem: forte, enérgico, dançante, trazendo músicas emblemáticas do gênero, com presença de bailarinos no palco e projeções assinadas pelo VJ Zila. “O show começa lá em cima, pro povo já entender o porradão que vem depois. Vamos deixar as pessoas 5, 6, 7 minutos sem respirar, de êxtase, de emoção, de pular, de cantar junto. E vamos terminar com um super Carnaval para botar aquele Guetho no chão”, promete Vavá.

SERVIÇO:

Maga Convida Axé 40 Anos

Atrações: Margareth Menezes | Participações: Ivete Sangalo e Daniela Mercury

Data: 15 de fevereiro (sábado)

Horário: 17h

Local: Candyall Guetho Square (Rua Paulo Afonso, 411 – Candeal)

Vendas: www.boratickets.com.br | Shopping da Bahia (2º piso)