Marcus D’Almeida leva 7 a 1 em final antecipada e dá adeus

Marcus d’Almeida caiu para seu algoz e foi eliminado nas oitavas de final no tiro com arco masculino das Olimpíadas de Paris.

O sul-coreano Woojin Kim venceu o brasileiro por 7 a 1 (parciais de 29 a 29, 30 a 27, 30 a 29 e 30 a 28). Ele é o número 2 do mundo, enquanto Marcus é o 1º.

Marcus nunca venceu o adversário. Ele vinha de quatro derrotas e teve a quinta em Paris.

O sul-coreano beirou a perfeição. Acertou o 10 em 11 de seus 12 disparos.

Kim enfrenta o turco Gazoz nas quartas, às 8h14 (de Brasília). Toda a fase final será realizado neste domingo (4).

Marcus disputou sua terceira edição de Olimpíadas e era esperança de medalha. Ele parou nas oitavas de final na última edição dos Jogos, em Tóquio, após ter estreado nas Olimpíadas em 33º no Rio. Com a classificação em Paris, busca fazer a sua melhor campanha olímpica.

Os dois primeiros colocados do ranking fizeram uma “final antecipada” por causa da posição do brasileiro no ranqueamento. O sul-coreano ficou em primeiro no classificatório, enquanto o brasileiro foi apenas o 17º entre os 64 atletas.

Como foi a prova

Sul-coreano foi o primeiro a disparar começou acertando o 10, enquanto Marcus mandou no 9. No segundo tiro, as pontuações foram opostas. Kim aumentou o sarrafo mandando novamente no 10 e pressionou o brasileiro, que precisava de outro disparo perfeito para igualar. Marcus acertou a “mosca”, o centro do alvo.

Kim seguiu perfeito e acertou o 10 em seus três disparos no segundo set. Marcus oscilou e mandou em um 8, perdendo a parcial. O adversário abriu 3 a 1.

Marcus se recuperou e mandou duas vezes no 10 no terceiro set, mas também acertou o 9, enquanto o sul-coreano foi perfeito outra vez.

Marcus precisou arriscar para beirar a perfeição, mas acertou novamente o 8. Kim, como em todos os seus disparos, mandou no 10 e venceu.