Marcos Rocha traçou meta inédita no Palmeiras por sonho de Super Mundial

Marcos Rocha traçou uma meta inédita em sua sétima temporada no Palmeiras. Ele tenta convencer a diretoria que ainda tem condições de jogar em alto nível, mesmo aos 35 anos, e merece ficar para o Super Mundial de Clubes, torneio que será disputado no meio do ano que vem.

O QUE ACONTECEU

Com contrato só até 31 de dezembro deste ano, Rocha estipulou uma meta de dez assistências na temporada -número que nunca atingiu em sete anos de Palmeiras – para ter o contrato renovado para o ano que vem e participar do grupo que vai disputar o Mundial. A última vez que Rocha superou a marca de 10 assistências foi há 13 anos (quando tinha 23), e disputou 40 partidas, marcou 2 gols e deu 11 assistências pelo América-MG.

Rocha virou o maior garçom do Palmeiras no ano após dar uma assistência na goleada contra o Criciúma, se aproximou da meta que estipulou e ganhou pontos na luta pela renovação. Com o passe para o gol marcado por Felipe Anderson, o lateral direito chegou a 8 assistências e igualou Estêvão.

“Fico feliz de ter oportunidade de jogar, ajudar meus companheiros, a nossa equipe. Tenho a meta de 10 assistências anuais, estou próximo de chegar a isso. Quero continuar trabalhando com os pés no chão, com tranquilidade e absorvendo os treinamentos durante a semana”, afirmou o jogador em entrevista à TV Palmeiras.

Situação da lateral direita do Palmeiras também joga a favor da renovação. Agustín Giay, contratado por R$ 40 milhões junto ao San Lorenzo na última janela, ainda não emplacou na equipe. Mayke convive com muitas lesões, o que deixa o caminho aberto para Rocha ser o titular da equipe.

Polivalência também conta. Gustavo Gómez se lesionou no início da temporada e Abel Ferreira adaptou Rocha como terceiro zagueiro pelo lado direito.

Weverton, Gustavo Gómez e Marcos Rocha são os nomes do Palmeiras que dialogam com a direção quando alguma questão precisa ser resolvida. O lateral é muito querido por todos os atletas do elenco e pela comissão técnica.

Ideia do Palmeiras é definir renovação ao final da temporada. A diretoria palmeirense tem a política de tratar a renovação de jogadores experientes sempre ao final do ano para avaliar se o atleta corresponde em alto nível. Até aqui, o jogador tem agradado.

OS NÚMEROS DE MARCOS ROCHA NO PALMEIRAS

Marcos Rocha tem 321 jogos disputados e 12 títulos conquistados pelo Palmeiras: Brasileirão (2018, 2022 e 2023), Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

Rocha é o 4º jogador com mais jogos pelo Palmeiras neste século e o 3º com mais vitórias. Entre todos os jogadores do atual elenco alviverde ele é o 3º colocado em jogos e assistências e o terceiro maior garçom da história do Allianz Parque.