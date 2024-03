Marcos Rocha pede foco no Novorizontino e diz estar adaptado ao pedido de Abel no Palmeiras

O Palmeiras iniciou, nesta quarta-feira, os preparativos para o duelo das semifinais diante do Novorizontino pelo Campeonato Paulista. Após a goleada de 5 a 1 sobre a Ponte Preta, pelas quartas, o jogador Marcos Rocha pediu foco ao elenco para manter o ritmo.

“O Campeonato Paulista é difícil porque as equipes investem em boas contratações. O Abel Ferreira nos mostra a proposta do campeonato, os objetivos, a vantagem de ser o líder, e tentamos fazer o que é pedido. Por isso temos de manter o foco, pois o Novorizontino é uma grande equipe”, comentou o jogador.

Na atividade comandada pelo treinador português, os jogadores realizaram ativação muscular no centro de excelência e foram a campo para atividades técnicas com objetivos específicos. Já Bruno Rodrigues, Dudu e Gustavo Gómez cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Um dos nomes mais experientes do elenco, Marcos Rocha comentou sobre a sua adaptação a um pedido do técnico palmeirense. Lateral de características ofensivas, ele vem formando uma linha de três homens ao lado dos dois zagueiros.

“No começo, foi um pouco difícil ter essa aceitação. Sempre fui um lateral que gostava de apoiar e ajudar na parte ofensiva. Depois, fui me adaptando, buscando conselhos e informações ali na saída de três zagueiros para chegar como elemento surpresa na frente.”

Feliz por estar mais uma vez na semifinal do Estadual, Marcos disse ter ciência que o time foi o mais beneficiado com essa alteração tática. “Percebi que estava fazendo o melhor para a equipe e ajudar mais. Fico feliz de jogar em alto nível nesse esquema.”