Marcos Oliveira, o Beiçola, se muda para o Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, amplamente reconhecido pelo papel de Beiçola na série A Grande Família, está prestes a iniciar uma nova fase em sua vida. Após um período marcado por dificuldades financeiras e uma recente ordem de despejo de seu apartamento, Oliveira deve se mudar para o Retiro dos Artistas nas próximas semanas.

A instituição, que oferece abrigo e apoio a artistas em situação vulnerável, será a nova residência do ator, que enfrentou desafios consideráveis nos últimos anos. A mudança ocorre em um momento crítico da vida de Marcos, que já havia considerado essa opção em 2023. Naquela ocasião, ele optou por permanecer em seu antigo lar após receber uma doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra.

Apoio da comunidade artística

Desta vez, no entanto, a equipe do Retiro dos Artistas confirmou que a mudança é iminente. O novo lar de Oliveira foi construído com o apoio da atriz Marieta Severo, sua colega de elenco na série que marcou a televisão brasileira por mais de dez anos. Severo tem sido uma importante fonte de apoio para o ator neste momento difícil.

Essa transição representa não apenas um novo começo para Marcos Oliveira, mas também ressalta a importância da solidariedade dentro da comunidade artística. O Retiro dos Artistas se posiciona como um refúgio essencial para aqueles que dedicaram suas vidas à arte e agora enfrentam adversidades.