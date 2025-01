Marcos Mion estreia como protagonista em filme sobre paternidade e autismo

Marcos Mion, amplamente reconhecido por sua trajetória como apresentador, retorna às suas raízes artísticas com a estreia do filme “MMA: Meu Melhor Amigo”, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 16. O longa explora temas como paternidade e autismo, com Mion no papel de Max Machadada, um lutador de MMA que descobre ser pai de um menino autista de oito anos.

Embora sua transição para a atuação possa surpreender alguns, Mion sempre teve formação em artes dramáticas. Ele vê esse projeto como uma chance de deixar um legado duradouro. “Eu sou obcecado pelo meu legado e queria criar algo concreto, que ecoasse no tempo”, explicou o artista, destacando a permanência do cinema em comparação à efemeridade da televisão.

Uma narrativa tocante e pessoal

A trama reflete experiências pessoais de Mion, especialmente sua relação com seu filho Romeu, que também é autista. Essa conexão foi essencial para sua motivação em contar essa história. O diretor José Alvarenga Júnior elogiou a dedicação de Mion ao projeto, afirmando que a narrativa carrega uma forte mensagem de conexão humana.

Com roteiro de Paulo Cursino, o filme traz no elenco Antonio Fagundes, Andréia Horta e o jovem ator Guilherme Tavares, enriquecendo ainda mais a história. Mion revelou ter se entregado totalmente ao papel: “Bloqueei tudo o mais e mergulhei 100% no personagem, para ser visto além do apresentador”.

Confira o trailer:

Controvérsias e desafios

Apesar do entusiasmo em torno do lançamento, o filme enfrentou acusações de plágio levantadas pela cineasta Camila Rizzo, devido às semelhanças com seu curta-metragem Headway. Mion conquistou uma vitória parcial na Justiça, enquanto a Disney, responsável pela distribuição, reafirmou seu compromisso com a transparência e respeito aos envolvidos.

A produção não só marca o retorno de Mion à atuação, mas também destaca temas pouco explorados no cinema, trazendo à tona discussões importantes e emocionando o público.