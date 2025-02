Marcos Mazzaron se torna candidato à presidência da CBC

A Chapa Renovação BR se apresenta como uma alternativa promissora para a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Liderada pelo ex-ciclista e presidente da Federação Paulista, Marcos Mazzaron, ela busca transformar a entidade em uma instituição respeitada no cenário internacional do ciclismo. Com um time de gestores experientes, incluindo ex-atletas e empresários, a proposta visa projetar o ciclismo brasileiro e formar novos ídolos nas diversas modalidades.

A eleição ocorrerá no dia 8 de março, e ela promete uma renovação significativa na gestão da entidade, buscando elevar o ciclismo brasileiro a novos patamares.

Mazzaron propõe um fortalecimento da CBC por meio de parcerias com federações estaduais, focando no desenvolvimento das categorias de base. A criação de Centros de Treinamento em todas as regiões do Brasil é uma das principais metas, assim como aumentar a participação do país em competições internacionais, como Copas do Mundo e Campeonatos Mundiais.

Uma das metas da Renovação BR é modernizar os formatos competitivos, buscando maior cobertura midiática e promovendo eventos como o Tour do Brasil e a Copa América. Além disso, há um compromisso em dialogar com governos para incluir o Paraciclismo nos Jogos Estaduais e fortalecer a Comissão de Atletas.

Marcos Mazzaron traz uma vasta experiência tanto como atleta quanto como dirigente. Com uma carreira repleta de conquistas, incluindo medalhas em competições nacionais e internacionais, o candidato já foi campeão brasileiro de resistência e participou de duas edições dos Jogos Olímpicos. Sua trajetória no ciclismo é marcada por um profundo comprometimento com o desenvolvimento do esporte no Brasil.

Além de sua carreira como atleta, Mazzaron tem um histórico de liderança na gestão esportiva, tendo sido presidente da Federação Paulista de Ciclismo e diretor técnico da CBC. Sua experiência administrativa inclui a realização de eventos importantes, como a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo e os Jogos Pan-Americanos.

O candidato também destaca a importância de um marketing estratégico e da otimização dos processos internos para garantir eficiência e transparência na gestão da CBC.

Ações a curto e médio prazo

Entre as propostas de implantação imediata, estão:

Captação de recursos em diversas esferas.

em diversas esferas. Criação de sedes regionais da CBC .

. Apoio às federações para expansão das categorias de base .

para expansão das . Lançamento de novos torneios e competições .

. Construção de velódromos nas regiões Norte e Nordeste .

. Inclusão do cicloturismo e da sustentabilidade na estratégia da CBC.

Essas iniciativas visam integrar toda a comunidade ciclística e garantir a sustentabilidade das diversas modalidades, incluindo MTB, BMX e Paraciclismo.

Com uma proposta abrangente e um histórico de realizações, a Chapa Renovação BR se posiciona como uma alternativa viável para a gestão da Confederação Brasileira de Ciclismo, buscando revitalizar e modernizar o esporte no Brasil.