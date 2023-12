Marcos Fontes solicita cobertura em ponto de ônibus no bairro São José

O vereador Marcos Fontes (PSDB) protocolou indicação junto à Prefeitura de São Caetano do Sul solicitando melhorias para o conforto dos usuários do transporte coletivo. O parlamentar encaminhou solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb) para que seja realizada a instalação de cobertura no ponto de ônibus na Praça Nipo Brasileira, na avenida Nelson Braido, próxima ao Hospital São Luís, no bairro São José.

Marcos Fontes justifica na indicação a importância da instalação desse abrigo. “No entorno do local temos escolas, comércios, empresas, hospital e também a proximidade com o Paço Municipal. Os benefícios de um ponto de ônibus com cobertura são inúmeros, além de proporcionar abrigo contra sol, chuva e vento, contribuirá para o conforto dos passageiros.”

O parlamentar ressalta o trabalho promovido pela administração municipal com a criação do programa Tarifa Zero para incentivo ao uso do transporte coletivo e a importância de proporcionar o bem-estar aos usuários de ônibus.

“A implantação do Tarifa Zero é um marco na mobilidade urbana do município”, afirma. “O número de pessoas que usam o transporte público aumentou consideravelmente e por isso a necessidade de melhorarmos as condições de quem utiliza os ônibus. A cobertura vai colaborar muito nessa região da cidade e também com a segurança viária do município”, complementa.