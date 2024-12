Marcos Fontes reflete sobre a luta contra o HIV e a solidariedade às pessoas com AIDS

No Dia Mundial contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro, o vereador e médico Marcos Fontes (PP) reforçou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento eficaz da doença. Com sua experiência na área da saúde, o parlamentar aproveitou a data para conscientizar a população sobre a relevância do combate ao HIV e da promoção de uma vida saudável para as pessoas que convivem com o vírus.

Marcos Fontes destacou que, apesar dos avanços no tratamento do HIV, a prevenção ainda é a melhor estratégia para controlar a disseminação da AIDS. “Em pleno século XXI, ainda enfrentamos desafios relacionados à desinformação sobre o HIV e a AIDS. Além disso, é crucial que a sociedade não olhe para os portadores do HIV com discriminação, mas com solidariedade, para que todos possam viver com dignidade e saúde”, afirmou o vereador.

O parlamentar também enfatizou a necessidade de políticas públicas que garantam o acesso universal ao tratamento. “Precisamos de mais investimentos em saúde pública para assegurar que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso aos medicamentos e tratamentos necessários. A luta contra a AIDS é um compromisso de toda a sociedade, e é nossa obrigação garantir que ninguém seja deixado para trás”, pontuou.

Marcos Fontes reafirmou seu compromisso com ações que promovam o acesso ao tratamento, a saúde e a erradicação do preconceito. “Juntos, podemos construir um futuro mais solidário e sem barreiras para aqueles que enfrentam essa condição“, concluiu o vereador.