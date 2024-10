Marcos Fontes propõe melhorias em mobilidade e saneamento no Oswaldo Cruz

O vereador Marcos Fontes (PP) protocolou indicações que sugerem melhorias nas áreas de mobilidade urbana e saneamento básico no bairro Oswaldo Cruz. Os pedidos requerem atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da população.

O parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a readequação da faixa de pedestres na rua Amazonas, 2.372, próximo à avenida Fernando Simonsen.

“Atualmente, essa faixa de pedestre está posicionada de forma que a travessia termina em frente à garagem, o que pode gerar acidentes e transtornos. O objetivo da sinalização é garantir a segurança dos pedestres e motoristas”, argumentou.

O vereador ainda encaminhou ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa), pedido de poda galhos das árvores situadas na rua Rio de Janeiro, entre os números 545 e 550.

“A poda adequada é uma medida preventiva para segurança da população, mas também promove a saúde das árvores e demonstra um compromisso do poder público com a preservação ambiental e com a qualidade de vida dos cidadãos”, ponderou.

“Ações de mobilidade urbana e a poda de árvores no bairro Oswaldo Cruz são essenciais para garantir um ambiente seguro, sustentável e valorizam o espaço urbano para quem reside ou transita pela localidade”, complementou Marcos Fontes.