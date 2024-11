Marcos Fontes indica melhorias nas áreas de serviços urbanos e saneamento

O vereador Marcos Fontes (PP) protocolou duas novas indicações solicitando melhorias nos serviços urbanos e no saneamento de São Caetano do Sul, com foco no bem-estar da população, que requerem atenção do poder público.

Na área de serviços urbanos, o parlamentar sugeriu à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb) a realização de estudos para a instalação de brinquedos inclusivos no parque linear localizado entre os bairros Olímpico e Santa Maria, na avenida Presidente Kennedy.

“Brinquedos inclusivos são fundamentais para garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de aproveitar o espaço público de forma digna e segura. Eles promovem a interação, o desenvolvimento social e emocional das crianças, criando um ambiente mais acolhedor e saudável para todos”, afirmou Marcos Fontes na justificativa da indicação.

Além disso, o vereador solicitou ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) uma avaliação e possível poda dos galhos da árvore localizada na rua Tamandaré, 78, no bairro Nova Gerty.

De acordo com Marcos Fontes, os galhos estão sobre o telhado de uma residência, o que representa um risco em casos de ventos fortes ou tempestades, podendo causar danos à casa e colocar em perigo a segurança dos moradores. “Contamos com o trabalho eficiente do Saesa para garantir a segurança de quem reside ou transita pela região”, complementou o vereador.