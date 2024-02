Marcos Fontes exalta início das obras do Centro Municipal de Fisioterapia

O vereador Marcos Fontes (PSDB) fez votos de congratulações à Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) de São Caetano do Sul pela assinatura da ordem de serviço no dia 23 de fevereiro para o início das obras de adequação do prédio onde funcionará o novo Centro Municipal de Fisioterapia, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 658, bairro Santo Antônio.

Para o parlamentar, esse novo centro demonstra a dedicação do poder público em promover o bem-estar e a qualidade de vida da população. “Reconheço o valor significativo que esse novo centro trará para a saúde pública, proporcionando acesso a tratamentos e serviços essenciais de fisioterapia para todos os cidadãos. Acredito firmemente que esta iniciativa contribuirá muito para nossa cidade”, afirmou.

No local, serão realizados serviços de pintura, substituição de piso, dos assentos dos banheiros e de iluminação, infraestrutura para rede de telefonia e internet, instalação de divisórias, revitalização de escadas e paisagismo. O espaço maior proporcionará mais conforto e a ampliação da capacidade de atendimento.

“O novo Centro de Fisioterapia será um símbolo de progresso e cuidado para nossos cidadãos, proporcionando benefícios duradouros para as gerações presentes e futuras. Que os esforços conjuntos em prol da saúde e do bem-estar continuem a inspirar ações positivas e transformadoras em nossa cidade”, complementou Marcos Fontes.