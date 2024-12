Marcos Fontes destaca a importância do Dezembro Laranja para a prevenção do câncer de pele

O vereador Marcos Fontes (PP) destacou a importância da campanha Dezembro Laranja, focada na conscientização sobre a prevenção do câncer de pele.Parpolíticas públicas de saúde que visem à educação e à proteção da população.

Marcos Fontes, que também é médico, ressalta que o câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil. “Apesar deA exposição solar sem proteção é o principal fator de risco, e a conscientização é fundamental para reduzir os índices de casos graves e até óbitos”, reforça.

O vereador também enfatizou a responsabilidade do poder público na criação e no apoio de campanhas educativas sobrecampanhas que orientam a população sobre os cuidados necessários, como o uso do protetor solar, roupas adequadas e o monitoramento de pintas e sinais na pele”, orienta.

Para Marcos Fontes, além da conscientização, é crucial que o poder público incentive exames preventivos e o diagnóstico precoce.“ComIsso é essencial para reduzir o número de vítimas e garantir um futuro mais saudável para todos”, conclui.