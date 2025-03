Marcos Fontes defende medidas emergenciais contra ondas de calor em São Caetano

O vereador Marcos Fontes (PP) protocolou um projeto de lei para estabelecer medidas emergenciais que visam mitigar os impactos das ondas de calor em São Caetano do Sul. O objetivo é proteger a população, especialmente os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

Na justificativa do projeto, Marcos Fontes destacou que as mudanças climáticas exigem ações urgentes do poder público. “A frequência e a intensidade desses eventos climáticos extremos têm aumentado, tornando imprescindível a implementação de um plano de ação rápido e eficaz”, explicou. A proposta será analisada pelas comissões da Câmara e, posteriormente, votada em plenário.

O parlamentar enumerou algumas das ações que deverão ser implementadas durante períodos de calor extremo. “A Prefeitura deverá instalar pontos de distribuição de água potável em locais de grande circulação e em áreas de vulnerabilidade social, além de ampliar o funcionamento de equipamentos públicos climatizados, como centros comunitários e unidades de assistência social, para acolher a população.”

A propositura também prevê a promoção de campanhas informativas sobre os riscos das ondas de calor e as medidas de proteção individual, o reforço no atendimento médico e hospitalar para emergências relacionadas ao calor e a adoção de medidas para aumentar a arborização urbana e ampliar as áreas verdes no município. “As medidas emergenciais para mitigar os impactos das ondas de calor inserem-se no âmbito do interesse local, pois tratam da proteção da saúde pública, do bem-estar da população e da segurança dos cidadãos”, finalizou Marcos Fontes.