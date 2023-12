Marcos Fontes comemora inauguração do Restaurante Municipal Nosso Prato

Durante pronunciamento na Câmara Municipal na terça-feira (05/11), o vereador Marcos Fontes (PSDB) parabenizou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) pela inauguração do Restaurante Municipal Nosso Prato, ocorrido no dia 5 de novembro. O restaurante oferece café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1,00 aos moradores que apresentarem o Cartão São Caetano.



O parlamentar destacou a importância do restaurante para a cidade e o trabalho da administração municipal com a área social. “A gestão do prefeito Auricchio é comprometida com os programas sociais e o Nosso Prato é mais uma importante ação para as pessoas que encontram dificuldades financeiras para conseguir uma boa alimentação e também auxiliar na questão econômica”, frisou.



A capacidade inicial de atendimento é de 300 cafés da manhã (das 7h às 9h) e 300 almoços (das 11h às 13h30) por dia, podendo ser ampliada conforme demanda. O funcionamento é de segunda-feira a sábado. Pessoas em situação de rua referenciadas pela Secretaria de Assistência e Inclusão Social (Seais) e com o Cartão São Caetano também podem fazer as refeições no local.



Marcos Fontes, que é médico, destacou que o Restaurante Nosso Prato contribuirá para a saúde dos moradores de São Caetano. “A boa alimentação é fundamental para o bem-estar e saúde do cidadão”, disse. “Tenho certeza que esse novo programa social, juntamente com a competência dos profissionais, proporcionará aos moradores refeições com qualidade e o Poder Público cumpre sua função que é melhorar a vida de quem mais precisa”, complementou.