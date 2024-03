Marcos e Belutti se apresentam em camarote após show de Luis Miguel no Allianz Parque

Neste domingo (23), o cantor mexicano Luis Miguel se apresentará no Allianz Parque, a partir das 20h (Horário de Brasília). Para a ocasião, o Camarote FanZone, administrado pela Soccer Hospitality, empresa que possui espaços premium nos principais estádios do Brasil, contará com um show exclusivo da dupla sertaneja Marcos e Belutti. Os artistas, além de se apresentarem, aproveitarão o show, uma vez que são fãs das músicas do mexicano. Belutti, inclusive, o homenageou, colocando o mesmo nome em seu filho.

Os ingressos estão saindo a partir de R$ 3.500 e podem ser adquiridos por meio do site www.camarotefanzone.com.br . No dia do evento, o espaço começa a funcionar a partir das 17h. Além do show exclusivo, o Camarote FanZone também oferece estúdio de tatuagem, open bar, open food, serviço de barbearia, videogames, vista privilegiada, próximo ao palco e com acesso às cadeiras amarelas do estádio.

“A nossa ideia sempre foi oferecer o melhor para o cliente, contribuir para que ele tenha lembranças incríveis, que ficarão guardadas para o resto da vida. É algo que acaba sendo proporcional, quanto mais crescemos, mais podemos agregar a nossa estrutura e, assim, atraímos mais pessoas para o nosso espaço. Ficamos muito felizes e orgulhosos com isso”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra o espaço.

Para a agenda do camarote, os próximos shows durante o semestre são: Só Para Contrariar (05 e 06/04), Jonas Brothers (16/04), Soweto (19 e 20/04), Andrea Bocelli (26/05), Ludmilla (08/06) e Jota Quest (15/06).