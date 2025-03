Marcos & Belutti, Zoo e Christian Figueiredo revelam histórias no Sabadou com Virginia

O Sabadou com Virginia deste sábado, 21 de março, promete muita nostalgia, histórias inspiradoras e revelações surpreendentes. Virginia Fonseca, Lucas Guedez e Margareth Serrão recebem para uma conversa animada a dupla sertaneja Marcos & Belutti, a influenciadora e cantora Zoo e o influenciador Christian Figueiredo, que também é seu marido.

Juntos, os convidados garantem um bate-papo leve, cheio de emoção, boas risadas e momentos de reflexão, além, é claro, de muita música boa e diversão com os quadros “Lucas Guedes Também Faz” e “Se Beber Não Fale”.

Completando 17 anos de carreira, Marcos & Belutti compartilham momentos marcantes da trajetória musical e revelam curiosidades sobre o início da parceria.

“Nos conhecemos no estúdio, por meio do nosso amigo Vinícius Leão. Eu fui compositor de uma das músicas que ele gravou em 2005, e acabamos ficando amigos. Na época, nem a dupla dele nem a minha deram certo. Em 2007, nos reencontramos pela internet, no MSN. Nossa intenção era compor músicas para outros artistas”, afirma Marcos, que não tinha mais planos de voltar a cantar, pois estava desmotivado.

“Quando fizemos a primeira composição juntos, fomos gravar para fazer o arranjo e enviar para os artistas. Foi aí que o Belutti sugeriu: ‘Poderíamos formar uma dupla, né?’. Ele fez o convite três vezes, e, no último, acabei aceitando”, completa.

Os dois ainda explicam como surgiu o nome da dupla. “Meu nome é Leonardo. Comecei a compor antes de fazer sucesso como Marcos & Belutti, mas, no meio artístico, todo mundo me chamava de Léo. Apenas quem me conheceu recentemente me chama de Marcos. Mudei meu nome artístico por causa do seu sogro (Leonardo) e porque já existia o Léo, da dupla Victor & Leo. Se fizéssemos sucesso, sabíamos que precisaríamos explicar isso em toda entrevista, então decidimos mudar o nome”, conta Marcos.

“Meu nome é Bruno Belucci, mas o Bruno, da dupla Bruno & Marrone, quando começou a empresariar a gente, nos ajudou a escolher o nome final”, explica Belutti.

Zoo e Christian Figueiredo, por sua vez, comentam sobre o relacionamento estável e cheio de cumplicidade que já dura quase sete anos. “Já tive muitos relacionamentos antes que me traumatizaram, porque brigávamos por qualquer coisa. Como temos uma relação muito estável, baseada em respeito e cumplicidade, qualquer situação mínima que poderia gerar uma briga é só aquele momento de raiva que respiramos e deixamos passar. Se ficarmos nos desgastando por qualquer besteira, nenhum relacionamento dá certo”, ressalta Zoo, antes de falar sobre seu último lançamento como cantora, em novembro do ano passado.

“‘Quem Eu Sou’ traz um pouco da minha essência, do que me motivou a entrar na música mais cedo, que é o rock. Sou muito eclética, gosto de diversos estilos. Sempre foi uma dificuldade para mim ter que cantar apenas um único gênero, mas depois entendi que, como artista, não preciso me limitar”, comenta.

Agora, Zoo também se prepara para estrear no fisiculturismo. “A preparação está sendo intensa, algo que exige muita disciplina… Agora que os meninos estão maiores e eu desacelerei um pouco em relação à música, essa vontade surgiu com mais força. Este é o momento”, acrescenta.

Christian Figueiredo, por sua vez, celebra 15 anos de sucesso no YouTube e relembra o início do canal Eu Fico Louco, que mudou sua vida e o transformou em um dos maiores criadores de conteúdo do país.

“São 15 anos de canal. O nome Eu Fico Louco veio da época da escola. Eu tinha vários temas que queria trazer em formato de vlog, porque os vídeos, naquela época, funcionavam como um diário da minha adolescência. Esse nome pegou e mudou a minha vida. O nome que criei aos 15 anos virou uma empresa.”

O Sabadou com Virginia é neste sábado, 22 de março, a partir das 22h15 (de Brasília).