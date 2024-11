Marcopolo Motorhome apresenta o NOMADE, seu primeiro modelo para revolucionar o segmento brasileiro

A Marcopolo Motorhome, divisão da Marcopolo S.A., criada recentemente para atuar no segmento de motorhome, apresenta o NOMADE, primeiro motorhome desenvolvido e produzido pela marca. O inédito veículo, apresentado ao público durante a Expo Motorhome, realizada entre os dias 13 e 17 de novembro, na ExpoTrade, em Pinhais (PR), se destaca pelo projeto concebido desde a sua origem para ser um motorhome 4×4, que alia tecnologia de ponta com a segurança estrutural desenvolvida pela premiada engenharia da multinacional, em um mercado no qual os veículos adaptados ainda são a maioria.

“Com o NOMADE, queremos influenciar de forma significativa a estrutura do mercado de motorhomes no Brasil, impulsionando e contribuindo para o seu crescimento, organização e desenvolvimento. E para fomentar essa ampliação, a Marcopolo Motorhome já firmou importantes parcerias. Estamos codesenvolvendo soluções para o interior do motorhome com outra multinacional brasileira, a Tramontina, ao mesmo tempo em que fechamos uma parceria com a Victron Energy, empresa holandesa referência em gestão de energia, para oferecer uma garantia exclusiva de dez anos em seus sistemas”, destaca Alexandre Cruz, Head Executivo da Marcopolo Motorhome. Também a Casa Valduga, tradicional vinícola da Serra Gaúcha, terá um espaço exclusivo para os veículos Marcopolo Motorhome. Pioneira na criação de uma parada para motorhomes aos apaixonados por aventura, representa mais um passo na organização de um ecossistema e infraestrutura de experiências para os proprietários de motorhomes.

Segundo o executivo, o NOMADE é único no mercado brasileiro e se diferencia dos demais modelos pela sua concepção de motorhome do tipo integral compacto, uma categoria que tem crescido tanto nos Estados Unidos, como na Europa. Com esta configuração, e pelo fato de ser um veículo projetado desde a origem para ser um 4×4, o NOMADE atende a demanda de um público que quer ter acesso a destinos mais desafiadores, sem “abrir mão” do conforto, mantendo a segurança e confiabilidade, e podendo contar com as dezenas de pontos de atendimento da Marcopolo no Brasil e na América Latina.

Público-alvo

“Compartilhar histórias, aventuras e experiências aproxima e encanta. Como o próprio nome diz, queremos explorar o sentimento NOMADE das pessoas para se descolar com liberdade, se conectar com a natureza e transformar os sonhos de viagem em realidade, vivendo aventuras memoráveis e criando momentos preciosos com amigos e familiares”, explica Cruz.

Para desenvolver o NOMADE, foram realizadas pesquisas e análises dos mercados norte-americano e europeu, o que permitiu definir as dimensões ideais do modelo e suas características. Embora pequeno se comparado a estes locais, o segmento de motorhome no Brasil tem potencial de expansão. A expectativa da companhia é oferecer uma opção diferenciada e exclusiva para um público que busca estar com a natureza, gosta de aventura e de desvendar novos destinos, priorizando conforto, segurança, sofisticação e tecnologia.

Com design inovador e sofisticado, o NOMADE tem 7.500mm de comprimento, 2.360mm de largura, 3.180mm de altura total e 1.950mm de altura interna. O lançamento incorpora soluções inéditas para o segmento e insere-se como uma versão compacta na categoria de veículos integrais, em que o veículo é construído como uma unidade única, em que a cabine do motorista e a parte habitável fazem parte de uma mesma estrutura integrada. Nesse tipo de motorhome, o design é mais uniforme e fluido, pois o fabricante tem mais liberdade para desenhar todo o interior e o exterior, resultando em maior visibilidade e comodidades, além de serem considerados mais luxuosos.

Este posicionamento representa uma mudança de paradigma no mercado brasileiro em que a maioria dos veículos ainda são vans adaptadas ou modelos chassi-cabine, em que o motorhome é construído sobre um chassi de caminhão ou de van, no qual a carroceria habitável é adicionada atrás da cabine original, resultando em uma visível separação física entre os ambientes.

Casamento entre robustez e conforto interno

Ao mesmo tempo em que se destaca por sua robustez e capacidade off-road, o NOMADE foi concebido para privilegiar o conforto dos ocupantes. O design e a configuração criam um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, prático, com o melhor aproveitamento do espaço interno.

Na parte da frente, o motorista conta com poltrona derivada da consagrada Ergodesign e os passageiros são acomodados em poltronas giratórias. A central multimidia de 9” permite total gerenciamento das funções do veículo, além de iluminação da cabine em LED com luz indireta e tela blecaute para total privacidade.

O salão interno se destaca pelo ambiente de convivência e dinete que vira cama, e conta com teto panorâmico decorativo com iluminação em LED, sistema de ar-condicionado 24V com inverter, além do slide out, que amplia o espaço interno em até 16m² quando o veículo está parado. O slide out possui iluminação em LED com luz indireta, janelas basculantes com tela mosquiteiro e blecaute, iluminação em LED com luz indireta no rodapé.

O salão conta com TV, cozinha completa em marcenaria feita sob medida, com design e linhas que acompanham o design externo do veículo, com pia, cuba, dispenser de sabão, fogão a gás de duas bocas da Tramontina, geladeira Dometic de 216l, micro-ondas e forno 2 em 1, depurador de ar Dometic, escotilha e teto decorativo em LED em toda a extensão,

O NOMADE conta com quarto completo em marcenaria sob medida com cama, armários, banheiro com ducha de acionamento monocomando e sanitário separado, espelho com Iluminação, TV e claraboia escamoteável, sistema de ar-condicionado 24V com inverter, janela traseira com vista externa, janelas basculantes com tela mosquiteiro e blecaute, toalheiro aquecido, sanitário com pedal Dometic e claraboia com exaustor e sensor de chuva.

Veículo compacto, 4×4 e tecnológico

O NOMADE foi desenvolvido com um novo chassi específico para motorhome, com 8 toneladas de PBT, e possui rodas de aço de aro 17,5” e pneus 235/75R de uso misto, motor Cummins F3.8, de 175 cv de potência, tração 4X4 com reduzida e câmbio automático Allison. O veículo proporciona agilidade e facilidade de manobra, e oferece melhor desempenho e maior robustez para enfrentar com segurança, qualquer terreno e explorar as mais diferentes regiões, transformando cada viagem em uma emocionante aventura, quer sejam praias, paisagens exóticas, ou montanhas.

Externamente, o NOMADE possui visual marcante e arrojado, com conjunto ótico exclusivo Full LED de última geração com DRL, farol de neblina em LED dianteiro e traseiro, grande área envidraçada e linhas harmoniosas e limpas, que somente um veículo concebido integralmente pode ter, diferente dos modelos adaptados e/ou transformados. Conta ainda com luz de manobra integrada, guincho dianteiro e manilha com capacidade de até 15.500 lbs (mais de 7 toneladas) e engate de reboque traseiro.

Os equipamentos eletrônicos incluem câmera 360° + DVR (câmeras em substituição aos tradicionais espelhos retrovisores), sistema Victron de armazenamento de energia com pack de bateria de Lítio e antena para TV Digital com Internet Satelital (4G e 5G).

Para maior conforto, comodidade e segurança dos ocupantes, conta com escada retrátil para acesso ao interior, claraboia com sistema de exaustão, teto panorâmico em vidro e placas solares flexíveis que podem gerar até 800W para armazenamento de energia. Outro diferencial do NOMADE é o espaço para bagagens. O motorhome possui diversos bagageiros, inclusive um fechado, na parte traseira do veículo, com área suficiente para levar uma motocicleta e/ou várias bicicletas.

Por ser um veículo com vocação para o fora de estrada, o NOMADE possui snorkel dianteiro com design exclusivo, delimitadoras de visualização noturna, bagageiro/tulha externo, com gerador, aquecedor e compartimento externo para TV. Cozinha externa com fogão e pia ampliam a versatilidade e a comodidade para os viajantes.