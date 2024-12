Marcopolo lança sistema para revolucionar climatização em ônibus

A Marcopolo apresenta um produto que transforma a climatização no interior de ônibus rodoviários. O DutoSmart é um sistema inovador que controla e distribui o ar refrigerado de forma inteligente por todo o veículo, garantindo uma temperatura constante para os passageiros nas poltronas da frente, do meio e de trás, oferecendo uma experiência de viagem ainda mais agradável.

Desenvolvido pela engenharia da Marcopolo, o sistema, com conceito patenteado, utiliza sensores que captam a temperatura em diferentes pontos do interior do veículo e, por intermédio da Inteligência Artificial de software e hardware projetados em parceria com a SOHA, empresa gaúcha de tecnologia e IoT, direciona um maior fluxo e volume de ar refrigerado para os locais com temperatura maior do que a programada. Esse monitoramento acontece em tempo real e de forma ininterrupta, o que permite, por exemplo, que se ao longo da viagem o sol passa a incidir apenas do lado direito do ônibus, o DutoSmart reconheça esse aumento de calor e direcione mais ar refrigerado para todas as saídas do lado direito . O sistema funciona da mesma maneira nas aplicações do ar-condicionado com aquecimento, apenas com o ciclo de temperatura inverso.

“Manter a temperatura equilibrada e constante em todo o interior do ônibus rodoviário e ao longo de toda a viagem sempre foi um dos maiores desafios para os fabricantes e os operadores de transporte rodoviário, e motivo de desconforto para os passageiros. Em algumas condições, a diferença de temperatura no interior do ônibus chegava a 7º C, fazendo com que em alguns pontos os viajantes sentissem desconforto com o calor excessivo e, em outros, muito frio”, explica Luciano Resner, diretor de Engenharia da Marcopolo.

Com o DutoSmart, a Marcopolo quebra um dos maiores paradigmas do mercado e estabelece a verdadeira climatização homogênea no interior do veículo, com variação inferior a 2º C entre as poltronas da frente e as de trás do salão. Segundo o executivo, vários aspectos interferem no equilíbrio da temperatura interna em um ônibus, como a proximidade do sanitário ou região onde está instalado o motor e a maior ou menor utilização das saídas de ar individuais dos difusores localizados no porta-pacotes.

Há dois anos, a Marcopolo começou a desenvolver a tecnologia, com foco em equalizar a temperatura interna dos veículos em tempo real. O DutoSmart opera dentro do duto do sistema de ar-condicionado, controlando e direcionando o fluxo de ar para evitar áreas com excesso de frio ou calor.

Em razão da utilização da Inteligência Artificial, o status de funcionamento e as configurações do DutoSmart podem ser acessadas pela rede WiFI do próprio controlador, o que possibilita a programação de suas funções, a identificação de possíveis falhas e a realização de manutenções preventivas, evitando que o veículo fique parado por tempo prolongado.

Parceria de Sucesso

A parceira da Marcopolo com a SOHA não se limita ao desenvolvimento do DutoSmart. As duas empresas já trabalharam juntas na concepção de um sistema de controle do uso do cinto de segurança em ônibus. O equipamento faz o monitoramento do uso do cinto de segurança pelos passageiros e o sensoriamento de ocupação e utiliza sensores sem fios que facilita a instalação em veículos em operação.