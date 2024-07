Marcopolo lança modelos na geração 8 na África do Sul

A Marcopolo, posicionada entre as principais desenvolvedoras de soluções de mobilidade do mundo, segue com ações para fortalecer a presença da companhia em outros continentes. Neste mês, a empresa anuncia a chegada da Geração 8 de veículos rodoviários à África do Sul, com mais de 30 unidades já em produção para atender à demanda da região.

“Nos últimos anos, realizamos vendas importantes de modelos New G7 para empresas da região. Para dar continuidade ao nosso crescimento e oferecer os mais avançados modelos disponíveis, estamos lançando o G8 para ampliar a nossa participação no segmento de rodoviários”, analisa José Luis Moraes Goes, diretor de Operações Internacionais e Comercial Mercado Externo da Marcopolo.

A região africana é o segundo maior mercado para a Marcopolo, superado apenas pela América Latina. Em 2023, o market share da companhia na África do Sul foi de 48%, um avanço considerável em comparação ao ano de 2020, quando a participação de mercado representava 24%. No ano passado, a Marcopolo África do Sul (MASA) faturou 362 unidades e, para 2024, a previsão é de mais de 400 veículos.

“Estamos sempre em busca de meios para expandir os nossos negócios. Realizamos diversos estudos para identificar possíveis novas áreas de atuação, sempre focados em levar soluções de mobilidade que proporcionam benefícios para os usuários e operadores”, afirma Goes.

Detalhes do G8 e evento de lançamento

O primeiro modelo da Geração 8 que chega ao mercado africano é o Paradiso 1350, exclusivamente importado do Brasil, e tem 15 metros de comprimento, com capacidade de 60 lugares em poltronas semileito. O modelo tem o volante posicionado à direita do veículo, para circulação nas vias do país, com mão inglesa, e conta ainda com sistema de ar-condicionado, com calefação, sanitário, carregadores USB-C, cafeteira e faróis full LED, além de atender as normas ECE R66.02 /SABS.

A Marcopolo conta, desde 2018, com a certificação ECE R66.02, concedida pela agência britânica VCA (Vehicle Certification Agency) e válida em mais de 30 países, para homologar seus ônibus por meio do seu próprio processo de desenvolvimento de produto. A norma internacional ECE R66.02 garante mais segurança para os ônibus e determina que a estrutura dos veículos tenha maior resistência ao tombamento.

Para marcar a chegada do G8 ao país, a Marcopolo realizou um evento de lançamento do no dia 17 de julho, que contou com a presença de empresas da África do Sul, Botsuana, Moçambique, Namíbia, Zimbábue, entre outros países que já contam com veículos da marca.