Marcopolo exporta 19 Paradiso G8 1800 DD para o Equador

Caxias do Sul, 4 de julho de 2024 – A Cooperativa de Transportes Loja, da cidade de Loja, no Equador, acaba de adquirir 19 ônibus Paradiso G8 1800 DD, em uma das maiores vendas da empresa para o país vizinho. Os veículos começarão a ser entregues neste mês de maio julho e serão utilizados em operações de serviço especial de larga distância entre as cidades de Loja e a capital Quito.

“O mercado equatoriano tem crescido nos últimos anos e se modernizado. Essa venda de 19 unidades do modelo de dois pisos é muito importante e vai elevar ainda mais o padrão de qualidade, conforto e segurança no transporte rodoviário do país”, explica José Luís Goes, diretor de Vendas e Operações Internacionais da Marcopolo.

Os 19 ônibus Paradiso G8 1800 DD têm 14.400mm de comprimento total e capacidade para 43 passageiros em poltronas leito, com tomadas USB, porta-copos, suporte para celular e cintos de segurança de três pontos. As unidades são equipadas com sistema de ar-condicionado Arco A590DD, sistemas Muliplex Lohr, de áudio e vídeo, com DVD Orbe, aquecedor de líquidos e itinerário eletrônico Valeo.

O ônibus rodoviário Marcopolo Paradiso G8 1800 Double Decker continua sendo o modelo mais pedido pelos operadores de transporte rodoviário da América Latina. O modelo se destaca pelo conforto, sofisticação, design interior, espaço e comodidades das poltronas. “O Paradiso G8 1800 DD é o rodoviário mais sofisticado produzido pela Marcopolo, com grande sucesso e aceitação”, destacou.

Com visual marcante e design premiado pelo IF Design 2022, o modelo tem o DNA da Marcopolo, com fluidez das linhas, baixo coeficiente aerodinâmico, de apenas 0,384, e atende às mais rígidas normas internacionais de segurança, como a certificação ECE R66.02, concedida pela agência britânica Vehicle Certification Agency (VCA) para tombamento.

Cooperativa de Transporte Loja

Criada em 1961 da união de três cooperativas, a Cooperativa Loja é a primeira do Equador e cresceu com serviços em várias rotas entre as diferentes cidades do Equador. Em 2012, adquiriu os primeiros modelos Marcopolo Paradiso G7 1200 e, em 2014, duas unidades com poltronas leito para a rota Loja-Quito-Loja, o que permitiu a elevação ainda maior do padrão de serviço Hoje, conta com cerca de 120 unidades Marcopolo em sua frota.