Marcopolo é premiada por sistema de segurança passiva inédito

A Marcopolo conquistou, da SAE BRASIL, a Menção Honrosa na categoria Testes e Simulações com o trabalho “Desenvolvimento e validação numérica e experimental de um dispositivo anti-intrusão para proteção do compartimento de baterias em ônibus elétricos”. O material destaca a liderança da companhia para garantir a segurança dos passageiros.

“Essa Menção Honrosa é muito importante porque destaca e premia um trabalho inédito da engenharia da Marcopolo, que realizou o primeiro crash test traseiro em um ônibus elétrico no país, oferecendo assim os mais elevados padrões de segurança no Attivi Integral, tanto para os passageiros quanto para os operadores, pois no trânsito urbano existe uma maior incidência de colisões traseiras”, enfatiza Luciano Resner, diretor de Engenharia da Marcopolo.

O trabalho teve como objetivo desenvolver um dispositivo de segurança passiva para proteção do compartimento traseiro de baterias e garantir total segurança para passageiros e operadores. O resultado demonstrou que a estrutura desenvolvida oferece resistência a impactos acima do exigido pelas normas existentes, sem quaisquer danos às baterias e sem risco algum para os ocupantes do veículo.

Os ônibus elétricos têm sua utilização predominantemente no trânsito urbano e as baterias são normalmente instaladas na parte traseira do veículo. Como no trânsito urbano existe uma maior incidência de acidentes com colisões traseiras, a engenharia da Marcopolo desenvolveu uma estrutura interna que absorve a energia do impacto e garante a inviolabilidade do conjunto de baterias.

O trabalho foi avaliado e selecionado pelo Comitê Técnico da SAE BRASIL, coordenado pelo prof. Dr. Gilberto Martha de Souza, engenheiro e professor da Escola Politécnica Universidade de São Paulo. A cerimônia de entrega será realizada durante o próximo Congresso SAE BRASIL 2025.