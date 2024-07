Marcopolo é finalista no Prêmio Altair Enlighten 2024

A Marcopolo é uma das empresas finalistas do Prêmio Altair Enlighten 2024, premiação que destaca os maiores avanços em sustentabilidade e redução de peso que colaboram com a diminuição da pegada de carbono, mitigam o consumo de água e energia e aceleram os esforços de reutilização e reciclagem de materiais, e é realizada anualmente pela Altair, líder global em inteligência computacional, em conjunto com o Centro de Pesquisa Automotiva (CAR) e parceria com SAE, Automotive Engineering, Tech Briefs e Automobil Industrie.

A fabricante brasileira é a primeira do País a ser indicada como finalista do Prêmio Altair Enlighten, que chega à sua 10ª edição, na categoria Enabling Technology (Tecnologia facilitadora), que reconhece os avanços tecnológicos que permitem a redução do peso dos veículos, incluindo um material, processo de produção, método de design ou tecnologia de união.

“O produto apresentado foi uma alavanca de emergência para ônibus urbano e micro-ônibus, solução patenteada pela Marcopolo. A nova alavanca de emergência foi desenvolvida em materiais compósitos (polímero), utilizando ferramentas avançadas como otimização topológica e simulação estrutural, para determinar os materiais e geometria ideais para o componente. Isso resultou em uma notável redução de 76% no peso de cada mecanismo de emergência em comparação com a versão convencional em aço”, explica Felipe Biondo, coordenador de confiabilidade do produto da |engenharia Marcopolo.

A alavanca de emergência tem como função abrir de maneira fácil, rápida e confiável as janelas de emergência para evacuação dos passageiros em situações como acidentes ou incêndio. A peça desenvolvida é mais leve, intercambiável, que facilita a extração de janelas, simplifica a montagem e permite a padronização do componente em diferentes modelos, pois existem atualmente mais de 10 tipos diferentes para atender às diferentes aplicações.

O Prêmio Enlighten é a principal premiação a destacar os esforços da indústria automobilística mundial para o futuro sustentável. A premiação elege anualmente as melhores conquistas e as mais avançadas tecnologias disponíveis.