Marcopolo é destaque no Prêmio Maiores & Melhores do Transporte 2024

A Marcopolo foi reconhecida como a melhor empresa na categoria Carrocerias para Ônibus na 37ª edição do Prêmio Maiores & Melhores do Transporte 2024, promovido pelas revistas Transporte Moderno e Technibus, da Editora OTM. Além da premiação, uma das mais prestigiadas do setor e que se baseou na análise do desempenho financeiro da empresa em 2023, a fabricante recebeu uma homenagem especial pelos 75 anos de fundação, comemorados este ano.

Segundo André Armaganijan, CEO da Marcopolo, o reconhecimento reflete o impacto das transformações realizadas pela companhia. “Os números de 2023 traduzem nossas ações de transformação cultural e estrutural nos últimos anos, com foco na descarbonização do transporte de passageiros. Investimos na reestruturação global de operações, no lançamento de novos produtos, como o Attivi Integral – nosso ônibus 100% elétrico com chassi e carroceria próprios – e no sucesso da Geração 8 de veículos rodoviários.”

Em 2023, a Marcopolo registrou uma receita líquida consolidada de R$ 6,683 bilhões, representando um crescimento de 23,4% em relação a 2022, com uma produção total de 13.106 unidades. Esse desempenho é resultado de investimentos constantes em inovação, novas tecnologias, aprimoramento de produtos e avanços nos processos produtivos, garantindo maior eficiência e competitividade no mercado.

O Prêmio Maiores & Melhores do Transporte reforça o papel da Marcopolo como protagonista em mobilidade, reconhecendo sua dedicação à excelência e ao desenvolvimento de soluções para o transporte de passageiros.

Sobre a Marcopolo

Fundada há 75 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. A companhia está comprometida com o futuro da mobilidade, atenta ao desenvolvimento de novos modais, além de investir de forma contínua em aprimoramento, tecnologia, design e expansão, produzindo soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com fábricas nos cinco continentes, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de mais de cem países.