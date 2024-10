Marcopolo é a 13ª entre as 500 maiores empresas do Sul do Brasil

A Marcopolo obteve o 13º lugar no ranking entre as 500 melhores empresas do Rio Grande do Sul e a 34ª colocação entre as 100 Maiores do Sul, do Grupo Amanhã, segundo a classificação realizada pela PwC (PriceWaterhouseCoopers) que avalia as empresas com base no seu balanço financeiro. A companhia, que subiu quatro posições no ranking estadual e oito posições no ranking regional, também obteve ótimo desempenho alcançando o 10° lugar em Patrimônio Líquido e a 14ª posição em Receita Líquida do Rio Grande do Sul.

A trajetória de crescimento da empresa é resultado da estratégia adotada com foco na inovação, tecnologia, eficiência operacional, qualidade, segurança e diversificação de atuação. Nos três últimos anos, a companhia pulou da 48ª para a 34ª colocação no ranking das 500 Maiores do Sul. Nas 100 Maiores do Rio Grande do Sul, subiu da 20ª para a 13ª. posição.

“O desenvolvimento e investimentos em soluções para uma mobilidade eficiente e sustentável, e a descarbonização do transporte têm possibilitado a forte atuação e presença da companhia no Brasil e no mundo, por intermédio das exportações e das unidades internacionais”, destaca André Armaganijan, CEO da Marcopolo. O sucesso da Geração 8 de rodoviários e os veículos movidos a combustíveis renováveis e sustentáveis, como o ônibus 100% elétrico Attivi Integral e o primeiro micro-ônibus Volare elétrico/híbrido a etanol são exemplos desses novos produtos.

Em 2023, a Marcopolo S.A. registrou com receita líquida consolidada de R$ 6,683 bilhão, valor 23,4% superior ao exercício 2022, com a produção total de 13.106 unidades. O Lucro Bruto foi de R$ 1.538,6 milhões (+ 85,5% na comparação com o 2022) e EBITDA de R$ 946,9 milhões (margem de 12,1%).