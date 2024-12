Marcopolo destaca resultados recordes e crescimento para os investidores

A Marcopolo realizou, ontem, dia 5 de dezembro, o Marcopolo Day, tradicional evento que reuniu cerca de 50 analistas de investimento e acionistas da companhia do Brasil e do exterior em sua sede, em Caxias do Sul. O destaque do encontro, apresentado pela diretoria da empresa, foram os resultados recordes que vêm sendo registrados ano após ano, com crescimento das atividades.

A companhia apresentou as perspectivas de negócios, atualizou os investidores sobre os cenários esperados para os mercados brasileiro e internacional do transporte rodoviário de passageiros, assim como as ações desenvolvidas para colaborar com a descarbonização e a mobilidade sustentável, como o início de produção do ônibus 100% elétrico Attivi Integral na planta de São Mateus, no Espírito Santo e a apresentação do primeiro micro-ônibus híbrido/elétrico do mercado, com recarga das baterias feita por um motor a etanol.

No evento, os participantes puderam ainda conhecer a linha de produtos da Marcopolo, como os modelos da Geração 8 de rodoviários, e as modernas instalações das duas fábricas localizadas em Caxias do Sul.

Sobre a Marcopolo

Fundada há 75 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. A companhia está comprometida com o futuro da mobilidade, atenta ao desenvolvimento de novos modais, além de investir de forma contínua em aprimoramento, tecnologia, design e expansão, produzindo soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com fábricas nos cinco continentes, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de mais de cem países.