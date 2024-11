Marcopolo conquista 25º Prêmio AutoData

A Marcopolo foi reconhecida no Prêmio AutoData 2024, vencendo na categoria Cadeia Automotiva Ampliada, com destaque para o aumento nas vendas de carrocerias para ônibus rodoviários, a consolidação da linha G8 no mercado e pelo portfólio de produtos com maior valor agregado, como veículos urbanos articulados. Esta é a 23ª vez que a fabricante é premiada, reafirmando seu protagonismo entre as marcas mais reconhecidas nos 25 anos de história da premiação.

“O reconhecimento no Prêmio AutoData reflete nosso compromisso em liderar o desenvolvimento de soluções de mobilidade e transporte no Brasil e no mundo. Estamos constantemente evoluindo, com inovações como os novos modelos híbridos elétricos e movidos a hidrogênio. Esse prêmio reforça nossa posição como pioneiros no avanço tecnológico, com foco em sustentabilidade e descarbonização do transporte de passageiros”, afirma André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Entre os avanços recentes da empresa, destacam-se o lançamento do micro-ônibus Volare Attack híbrido elétrico durante a última edição da Lat.Bus e o início da produção do Attivi Integral, ônibus 100% elétrico, na fábrica de São Mateus, no Espírito Santo, a consolidando como uma das mais inovadoras da indústria automobilística brasileira.

Em sua 25ª. Edição, o Prêmio AutoData é considerado um dos mais importantes reconhecimentos empresariais do setor automotivo brasileiro. Foram mais de 5 mil votos distribuídos em cada uma das dezesseis categorias, às quais participaram 32 empresas e dezesseis produtos.

Sobre a Marcopolo

Fundada há 75 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. A companhia está comprometida com o futuro da mobilidade, atenta ao desenvolvimento de novos modais, além de investir de forma contínua em aprimoramento, tecnologia, design e expansão, produzindo soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com fábricas nos cinco continentes, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de mais de cem países.