Marcopolo China supera marca de 60 ônibus entregues para Hong Kong em 2024

A Marcopolo, uma das principais desenvolvedoras de soluções de mobilidade, com fábricas em diversos países do mundo, entre eles a China, atingiu a marca de 60 ônibus entregues para Hong Kong em 2024. A companhia fornece veículos para a região desde 2012, principalmente os produtos da família Audace e, no total, já são quase 700 unidades comercializadas para esse mercado.

“A fábrica da China está apta para a produção seriada de diversas soluções desenvolvidas pela Marcopolo e isso é possível graças aos investimentos contínuos que realizamos em inovação e tecnologia, tanto no país como nas demais operações da companhia”, afirma José Luis Moraes Goes, diretor de operações internacionais e comercial mercado externo da Marcopolo.

Desde 2012, quando a companhia iniciou as vendas de veículos para Hong Kong, o portfólio de produtos passou por atualizações. Atualmente, são oferecidos ao mercado seis opções de marcas de chassis diferentes, tanto com europeias, bem como com chinesas.

“Sempre que pensamos em produzir ou implantar algo em determinada região, realizamos uma análise para identificar se aquele local conta com estrutura necessária para receber nossos novos veículos”, reforça Goes.

Aposta na descarbonização

Entre as inovações recentes desenvolvidas pela Marcopolo na planta chinesa está o Audace Fuel Cell, movido a célula de combustível de hidrogênio, apresentado em 2023 na Busworld Europe, e considerado um case de inovação da companhia. O trabalho foi desenvolvido em cooperação com a Allenbus, responsável pelo sistema de integração, e a Sinosynergy, desenvolvedora do sistema fuel cell.

“Os modelos comerciais com propulsão a hidrogênio são considerados alternativas sustentáveis em um mundo em que o processo de descarbonização está cada vez mais evidente em todos os setores. A China é um mercado que investe em tecnologias desta natureza e tem uma frota de mais de 20 mil veículos comerciais em operação, o que demostra o vasto campo de oportunidades que temos pela frente”, analisa Hans Jorg Ehlers, diretor geral da Marcopolo China.

Além do Audace Fuel Cell, a Marcopolo investe em outras soluções de propulsão elétrica e híbrida, diretamente alinhadas aos desafios globais de descarbonização e seus impactos. São cerca de 1.000 veículos em circulação em diferentes países, como Argentina, Austrália, Chile, China, Colômbia, Costa Rica e México.

Atuação no mercado internacional

A estratégia de fortalecimento da atuação da companhia no mercado internacional conta ainda com a meta de expansão das exportações para o Oriente Médio, África, Austrália, Filipinas e Nova Zelândia. Para isso, a companhia investe em parcerias com fabricantes locais, como na África Oriental, onde a Marcopolo colabora com um fabricante de carrocerias da região e fornece kits CKD (Completely Knocked Down; em português, veículo desmontado) para montagem local, a fim de superar a barreira dos direitos de importação. Já na Austrália, a empresa conta com três plantas, em Melbourne, Brisbane e Perth. Na América do Sul, destaque para vendas recentes ao Chile, Peru, Costa Rica, Uruguai e Equador.

Além destes mercados, a Marcopolo China pode ser uma solução para produtos específicos, como os veículos movidos a hidrogênio. Outro fator é o desenvolvimento de veículos que se adequem às necessidades do mercado, por exemplo, países que estejam com o crescimento de viagens rodoviárias e podem necessitar de ônibus de determinados modelos ou configurações. A companhia sempre busca aprimorar os seus projetos, de modo a colaborar com o segmento de mobilidade.

No 2T24, as exportações da Marcopolo a partir do Brasil representaram 10,4% da receita líquida, totalizando R$ 203,8 milhões, enquanto os negócios no mercado internacional representaram R$ 495,9 milhões da receita líquida, 25,4% do total registrado pela empresa no período.