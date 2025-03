Marco Rubio anuncia novas tarifas e mudanças em acordos aomerciais dos EUA; O que esperar?

No último domingo (16), o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que o país implementará novas tarifas antes de iniciar negociações bilaterais para novos acordos comerciais.

Durante sua participação no programa Face the Nation, da CBS, Rubio destacou que essa estratégia não será direcionada a países específicos, como Canadá ou México, mas sim a uma abordagem global que afetará todas as nações.

Escalada Tarifária e Impactos no Comércio Internacional

A declaração surge em meio a um momento de tensões comerciais crescentes. Na quinta-feira anterior, o presidente Donald Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre importações europeias de vinho, conhaque e outras bebidas alcoólicas em até 200%.

A medida pode intensificar ainda mais a guerra comercial em andamento e gerar novas incertezas nos mercados financeiros. Além disso, a União Europeia já havia estabelecido uma taxa de 25% sobre produtos norte-americanos, como represália às tarifas de aço e alumínio impostas pelos EUA.

Rubio enfatizou que futuras negociações dependerão do estabelecimento de acordos comerciais justos. “Estamos dispostos a nos envolver em conversações bilaterais, desde que sejam estabelecidos termos reciprocamente benéficos“, afirmou. O Secretário de Estado reforçou que o governo norte-americano pretende redefinir os parâmetros atuais das relações comerciais internacionais para garantir um tratamento equitativo.

O Histórico dos Tarifas de Trump e o Cenário Atual

As tarifas comerciais têm sido uma marca registrada da política econômica de Donald Trump desde sua primeira presidência. Em 2018, o ex-presidente iniciou uma guerra comercial contra a China, impondo tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em importações. O objetivo declarado era reduzir o déficit comercial e fortalecer a indústria americana, mas a medida provocou retaliações, impactando diversos setores da economia global.

Recentemente, a União Europeia anunciou medidas de retaliação no valor de 26 bilhões de euros contra os Estados Unidos, respondendo aos impostos sobre aço e alumínio. O bloco europeu incluiu tarifas sobre produtos norte-americanos como motocicletas Harley-Davidson, jeans Levi’s e bourbon. A disputa tarifária, que inicialmente focava na China, se expandiu para afetar aliados estratégicos como Canadá, México e a União Europeia, gerando preocupações sobre o crescimento econômico e o risco de uma recessão global.

