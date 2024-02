Março no Sesc 14 Bis: a programação é Ela / Dela

O mês de março chega e o Sesc 14 Bis apresenta o projeto Ela / Dela, que celebra o feminino em toda sua multiplicidade de manifestações. Com destaque para a música, o circo e a literatura, os espetáculos apresentam anseios, aspirações, cotidianos, forças e fragilidades, mas sobretudo possibilidades de mulheres que se manifestam livremente nas artes.

Na música, esse feminino vem carregando pluralidade de vozes, estilos, corpos e personalidades. Gal Costa é evocada duas vezes: a primeira, nos dias 9 e 10/3, no show Belezas são coisas acesas por dentro, onde a artista Filipe Catto usa toda a extensão de sua poderosa voz na reinterpretação de clássicos da cantora, acompanhada por um power trio de instrumentistas; a segunda, nos dias 23 e 24/3, com Jéssica Areias e Ellen Oléria passeando pelos hits do ícone da MPB. Ainda falando sobre o brilhantismo da música nacional, a diva Alaíde Costa se junta a Zé Manoel, a convite de Amaro Freitas, um dos maiores pianistas brasileiros da atualidade para uma homenagem ao álbum Clube da esquina, eleito o melhor disco brasileiro de todos os tempos, nos dias 16 e 17/3. Ceumar sobe ao palco do Teatro Raul Cortez nos dias 14 e 15/3, apresentando seus mais de 30 anos de trajetória musical como cantora, compositora e violonista. A unidade ainda recebe em sua rampa de entrada, Exausta Samba convida Samba de Moça, no dia 3/3; Boris Reine-Adelaide apresentando o Tambor Belé, no dia 10/3; Samba de Agbara apresenta Maria 7 Cordas, no dia 24/3 e no dia 31/3, Crua, show da cantautora Jacque Falcheti.

Elas também ocupam a cena na dança e no circo. No dia 8/3, Vírgula iLtda diverte com uma sátira à vida no escritório ao apresentar Vírgula, uma trabalhadora como qualquer outra: cansada e movida a café; Soniquete de Sara Peper acontece no dia 2/3; em 9/3, Tetê Purezempla apresenta Ode ao instante: À procura da música mais linda do mundo, onde combina músicas do Brasil e do mundo com muita palhaçada; e Figaza Show, solo-feminino clássico de palhaçaria de rua estará pela unidade no dia 23/3. O espetáculo Lótus encanta com sua poesia no dia 22/3.

O teatro de rua recebe destaque na programação, com 6 encontros que acontecem nos dias 12 e 13/3. Os bate-papos chamam especialistas e companhias para ações formativas, debates e trocas em cima de temas como o Teatro do Oprimido, o papel da arte de rua, produção cultural independente, a ocupação da cidade e outros tópicos.

A literatura volta no mês de março, com o lançamento da HQ Soundtrack, de autoria do rapper Rashid e do ilustrador Guilherme Match, no dia 19/3. Renan Quinalha conversa, no dia 6/3, com a escritora Amara Moira sobre os livros que a acompanham em sua trajetória. No bate-papo Descolonizando afetos no dia 13/3, Geni Nuñes repensa relacionamentos e partilha reflexões anticoloniais e no dia 27/3, o autor do livro publicado pelas Edições Sesc, Graciliano: romancista, homem público e antirracista, Edilson Dias de Moura responde: por que ainda ler Graciliano Ramos?

Para as crianças a programação traz a música de POIN Pequena Orquestra interativa, no dia 16/3. Também nas tardes de sábado, de 2 a 30/3, a Cia. Chaveiroeiro Contos do Mundo apresenta contações de histórias em que as mulheres são o centro, passando por contemporaneidades e tradições africanas e nordestinas.

Encontros para as pessoas idosas se tornam uma constante na Unidade, com os cursos Confecção de bonecos: potencialidades do corpo que envelhece, de 5 a 26/3 e A natureza em mim: ciclos de vida, de 6 a 27/3, onde o cultivo de plantas serve de metáfora para a discussão sobre o ciclo de vida. Unindo as reflexões provocadas pelos cursos, o Ponto de encontro: Ciclos de vida e o corpo que envelhece, no dia 21/3, oferece um espaço de acolhimento para as trocas e anseios dos interessados.

A programação de oficinas do Sesc 14 Bis traz Mecânica automotiva para mulheres nos dias 30 e 31/3; Germinando sementes, no dia 17/3; A rota dos AfroSabores, de 21 a 30/3, sempre às quintas e sábados; para as artes visuais, os cursos Modelo TransVivo de 12/3 a 9/4 e Introdução à xilograviura de 13/3 a 5/6; e para os jovens, o curso Stop Motion, o movimento que nos anima, de 5 a 26/3.

Nos esportes, Soraia André, Ednanci Silva e Ketleyn Quadros se reúnem no dia 16/3, para uma aula aberta de judô e um bate-papo como parte da ação Centenário das Negritudes Esportivas. Como parte das atividades oferecidas ao longo do mês, o Espaço de múltiplo uso recebe aos sábados, de 2 a 30/3 aulas abertas de Pilates e aos domingos, de 3 a 31/3, aulas abertas de Rasa Yoga.

Música

Exausta Samba Convida Samba de Moça

Show “Cantando as Bambas do Samba”

Dia 3/3, domingo, às 16h

Rampa de entrada – Térreo

Todas as idades

Grátis

Belezas São Coisas Acesas por Dentro

Show com Filipe Catto, Fábio Pinczowski, Gabriel Mayall e Michelle Abu.

Dia 9/3, sábado, às 20h

Dia 10/3, domingo, às 18h

Teatro – 2º andar

Todas as idades

Ingressos: R$60 (Inteira) / R$30 (Meia) / R$18 (Credencial Plena)

Boris Reine-Adelaide: Tambor Bèlè

Percussionista especializado em música popular congolesa.

Dia 10/3, domingo, às 16h

Rampa de entrada – Térreo

Todas as idades

Grátis

Ceumar

Dias 14 e 15/3, quinta e sexta, às 20h

Teatro – 2º andar/

A partir de 12 anos

Ingressos: R$60 (Inteira) / R$30 (Meia) / R$18 (Credencial Plena)

Amaro Freitas convida Zé Manoel e Alaíde Costa – Clube da esquina

Dia 16/3, sábado, às 20h.

Dia 17/3, domingo, às 18h

Teatro – 2º andar

Todas as idades

Ingressos: R$60 (Inteira) / R$30 (Meia) / R$18 (Credencial Plena)

Jessica Areias Convida Ellen Oléria

Dia 23/3, sábado, às 20h

Dia 24/3, domingo, às 18h

Teatro – 2º andar

Todas as idades

Ingressos: R$60 (Inteira) / R$30 (Meia) / R$18 (Credencial Plena)

Samba de Agbara Apresenta Maria 7 Cordas

Dia 24/3, domingo, às 16h

Rampa de entrada – Térreo

Todas as idades

Grátis

Crua

Com Jacque Falcheti

Dia 31/3, domingo, às 16h

Rampa de entrada – Térreo

Todas as idades

Grátis

Dança

Encantado

Direção: Lia Rodrigues

Dias 1 e 2/3, sexta e sábado, às 20h

Dia 3/3, domingo, às 18h

Teatro – 2º andar

A partir de 16 anos

Ingressos: R$50 (Inteira) / R$25 (Meia) / R$15 (Credencial Plena)

Ou 9 ou 80

Com Clarin Cia. de Dança

Duração: 50 min.

Dia 28/3, quinta, às 20h

Teatro – 2º andar

A partir de 12 anos

Ingressos: R$50 (Inteira) / R$25 (Meia) / R$15 (Credencial Plena)

Circo

Soniquete

Com Sara Peper

Duração: 60 min.

Dia 2/3, sábado, às 15h30

Rampa de entrada – Térreo

Todas as idades

Grátis

Vírgula iLtda.

Com Jéssica Alves

Duração: 60 min.

Dia 8/3, sexta, às 20h

Teatro – 2º andar

A partir de 14 anos

Ingressos: R$40 (Inteira) / R$20 (Meia) / R$12 (Credencial Plena)

Ode ao Instante: À Procura da Música Mais Linda do Mundo

Com Tetê Purezempla

Duração: 60 min

Dia 9/3, sábado, às 15h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades

Grátis

Lótus

Com Cia. Lótus de Circo

Duração: 50 min.

Dia 22/3, sexta, às 20h

Teatro – 2º andar

Todas as idades

Ingressos: R$40 (Inteira) / R$20 (Meia) / R$12 (Credencial Plena)

Figaza Show

Com Painé Santamaria

Duração: 60 min.

Dia 23/3, sábado, às 15h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades

Grátis

EXPOSIÇÕES

Constelação Celestina

Fotografias: Wagner Celestino

Curadoria: Claudinei Roberto da Silva.

Até 7/4, terça a sábado, das 10h30 às 20h30. Domingos e feriados, das 10h30 às 18h30. Exceto dia 29/3

Espaço expositivo – Térreo

Todas as idades

Acessibilidade: Videolibras.

CINEMA

Cine Concerto “Blade Runner: O Caçador de Androides”

Dir. Ridley Scott, EUA, 1982, 117 min.

Trilha sonora ao vivo: Cine Mancini Orchestra.

Dia 21/3, quinta, às 20h

Teatro – 2º andar

A partir de 14 anos

Ingressos: R$40 (Inteira) / R$20 (Meia) / R$12 (Credencial Plena)

CURSOS, OFICINAS E ENCONTROS

Alimentação

A Rota dos AfroSabores

Oficina com Patty Durães

Imersão nas Tradições Culinárias Afro-Brasileiras: Dia 21/3, quinta, às 18h30

O Dia em que o Quiabo Encontrou o Dendê e o Coco: Dia 23/3, sábado, às 11h30 AfroSaber na Cozinha: Já Pensou em Começar a Cozinhar?: Dia 28/3, quinta, às 18h30

A Cremosidade do Amendoim: Dia 30/3, sábado, às 11h30

Área de convivência – 1º andar

A partir de 12 anos

Grátis. Retirada de senhas no local 30 minutos antes da atividade.

Artes Visuais

Modelo TransVivo

Curso com Ierê Papá e Vânia Medeiros.

De 12/3 a 9/4. Terças, 18h30 às 20h30.

Sala de oficina – 2º andar

A partir de 16 anos

Grátis. Inscrições de 29/2 a 12/3.

Introdução à Xilogravura

Curso com Atelier Piratininga.

De 13/3 a 5/6, quartas, das 18h30 às 20h30. Exceto dia 1/5.

Sala de oficina – 2º andar

A partir de 16 anos

Grátis. Inscrições de 5 a 13/3.

TransBordando Imagens

Vivência com Hianna Oliveira.

Programação integrada à exposição Constelação Celestina.

Dias 16 e 17/3, sábado e domingo, das 17h às 18h30

Espaço expositivo – Térreo

A partir de 12 anos

Grátis

Entre Ráfias, Palhas e Búzios: Confecção de Acessórios Afros

Vivência com Inajá Tetembuá.

Programação integrada à exposição Constelação Celestina.

Dias 23 e 24/3, sábado e domingo, das 17h às 18h30

Espaço expositivo – Térreo

A partir de 5 anos

Grátis

Dança

Samba

Aula aberta com Mayara Santos.

De 2 a 30/3, sábados, das 17h às 18h

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

A partir de 12 anos

Grátis

Esporte e Atividade Física

Pilates

Aula aberta com Mauricio Miranda.

De 2 a 30/3, sábados, das 11h30 às 12h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

A partir de 12 anos

Grátis

Rasa Yoga

Aula aberta com Lud Azevedo.

De 3 a 31/3, domingos, das 10h30 às 11h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

A partir de 12 anos

Grátis

Aulão de Judô e Encontro das pioneiras

Aula aberta com as atletas Soraia André, Edinanci Silva e Ketleyn Quadros.

Integra a ação Centenário das Negritudes Esportivas

Dia 16/3, sábado, das 10h30 às 12h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

A partir de 12 anos

Grátis

Jovens

Stop Motion, o Movimento que nos Anima

Curso com Ateliê Fonfinfan.

De 5 a 26/3, terças, das 17h às 19h

Área de convivência – 1º andar

De 13 a 18 anos

Grátis. Inscrições até 5/3.

Jogos de Mesa

Vivência de Curling de mesa, shuffle board de caçapa e bocha de mesa.

De 16 a 31/3, sábados e domingos, das 14h às 18h

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

A partir de 3 anos

Grátis

Literatura

Os Livros que me Acompanham: Amara Moira

Bate-papo com Amara Moira. Mediação: Renan Quinalha.

Dia 6/3, quarta, das 19h às 20h30

Biblioteca – Térreo

A partir de 14 anos

Grátis

Descolonizando Afetos

Bate-papo com Geni Núñez. Mediação: Janaína de Ná.

Dia 13/3, quarta, das 19h às 20h30

Biblioteca – Térreo

A partir de 14 anos

Grátis

Soundtrack, por Rashid e Guilherme Match

Bate-papo

Dia 19/3, terça, das 19h às 21h.

Teatro – 2º andar

Todas as idades.

Grátis. Retirada de ingressos 2h antes da atividade, online e presencialmente.

Por que ainda ler Graciliano Ramos?

Bate-papo com Edilson Dias de Moura

Dia 27/3, quarta, das 19h às 20h30

Biblioteca – Térreo

Todas as idades

Grátis

Meio Ambiente

Germinando Sementes

Oficina com agente ambiental do Sesc Sorocaba, Marcos Bravin.

Dia 17/3, domingo, das 11h30 às 13h.

Área de convivência – 1º andar

Todas as idades

Grátis

Teatro

O Teatro de Rua em Movimento: Coletividades Atuantes e Perspectivas Futuras

Oficina com MTR/SP – Movimento de Teatro de Rua da Cidade de São Paulo.

Dia 12/3, terça, das 14h às 16h.

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades

Grátis

Filho de Peixe, Peixinho é: Teatro de Rua, Palhaçaria e Tradição Familiar

Oficina com Família Rocokóz

Dia 12/3, terça, das 16h30 às 18h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades

Grátis. 40 vagas. Retirada de senhas 30 minutos antes da atividade.

Colonização do Território, Colonização das Mentes: O Teatro de Rua como Sinônimo

Oficina com Núcleo sem Drama na Cia. da Cabra Orelana

Dia 12/3, terça, das 19h às 20h50

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades

Grátis

Teatro de Rua e os Ataques à Democracia

Oficina com Cia. Teatro dos Ventos (Osasco, SP).

Dia 13/3, quarta, das 14h às 16h

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades

Grátis

Teatro de Rua e Escola: Possibilidades de Mediação e Formação de Público

Oficina com Michelle Lomba (Mixa) – Amora Balaio Criativo (Santo André, SP).

Dia 13/3, quarta, das 16h30 às 18h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades

Grátis. 20 vagas. Retirada de senhas 30 minutos antes da atividade.

Teatro de Rua e Itinerância: Reflexões sobre a Produção Cultural Independente

Oficina com Duo Caponata (Sorocaba, SP).

Dia 13/3, quarta, das 19h às 20h50

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades

Grátis. 40 vagas. Retirada de senhas 30 minutos antes da atividade.

Tecnologias e Artes

Mecânica Automotiva para Mulheres

Oficina com Thais Roland.

Dias 30 e 31/3, sábado e domingo, das 10h30 às 12h30

Rampa de entrada – Térreo

A partir de 16 anos

Grátis. Retirada de senhas 30 minutos antes da atividade.

CRIANÇAS

Jogos do Mundo

Vivência com Caravana Lúdica.

Até 10/3, sábados e domingos, das 14h às 18h

Área de convivência – 1º andar

A partir de 3 anos

Grátis

Daqui e de Lá: Africanidades e Brincadeiras de Quintais

Vivência com Cia. Caruru.

Até 16/3, terças, quartas, quintas e sábados, das 10h30 às 12h30 e das 14h às 16h.

Espaço de brincar – Térreo

Até 6 anos

Grátis

LibrasErê

Vivência com Cia. Caruru.

Até 17/3, sextas e domingos, das 10h30 às 12h30 e das 14h às 16h

Espaço de brincar – Térreo

Até 6 anos

Grátis

Acessibilidade: Libras.

Lendo pra Gente Miúda

Mediação de leitura com Coletivo Brotandoemmim.

De 2 a 30/3, sábados, das 11h às 12h

Biblioteca – Térreo

Até 6 anos (com pessoa adulta responsável)

Grátis

Mesma Nova História

Contação de história com Cia. Chaveiroeiro Contos do Mundo

Dia 2/3, sábado, das 14h às 15h

Biblioteca – Térreo

Todas as idades

Grátis

Mulheres que Lutam

Contação de história com Cia. Chaveiroeiro Contos do Mundo.

Dia 9/3, sábado, das 14h às 15h

Biblioteca – Térreo

Todas as idades

Grátis

A Gata, a Mulher e Outros Contos

Contação de história com Cia. Chaveiroeiro Contos do Mundo.

Dia 16/3, sábado, das 14h às 15h

Biblioteca – Térreo

Todas as idades

Grátis

POIN Pequena Orquestra interativa

Show. Duração: 60 min.

Dia 16/3, sábado, das 15h30

Espaço de múltiplo uso – 1º andar

Todas as idades