Março: mês da conscientização mundial do HPV

O Papilomavírus Humano, mais conhecido pela sigla HPV, é um vírus que pode infectar a pele e as membranas mucosas de áreas como a região genital, boca e garganta. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais e outros estão associados a cânceres, incluindo câncer de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. Em março, comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do HPV

O HPV pode ser transmitido principalmente por meio do contato sexual desprotegido. Em casos raros, uma mãe infectada pode passar o vírus para o bebê durante a gravidez ou no parto. De acordo com os dados do Ministério da Saúde cerca de 9 a 10 milhões de indivíduos no Brasil estão atualmente afetados pelo HPV, enquanto aproximadamente 700 mil novas infecções são registradas anualmente no país.

O HPV é uma das principais causas do câncer cervical em mulheres. Além do câncer cervical, o vírus também pode causar câncer em outras áreas do corpo, incluindo a vulva, vagina, ânus, pênis, boca e garganta.

Muitas vezes a infecção por Papilomavírus Humano não demonstra sintomas, mas em alguns podem surgir pequenas manifestações. “Formação de placas com verrugas juntas, verrugas genitais, na boca, garganta, alteração no colo do útero, coceiras ou desconfortos na área genital são manifestações de um possível caso de HPV”, diz a ginecologista Loreta Canivilo.

O diagnóstico do HPV é feito da análise das lesões provocadas pelo vírus. Além disso, para as mulheres, existem exames laboratoriais disponíveis que auxiliam na detecção e prevenção precoce da infecção, tais como o exame de Papanicolau, Colposcopia e PCR. Em alguns casos é necessário a realização de uma biópsia para a confirmação do diagnóstico.

O tratamento vai de acordo com o nível e tipo de lesão causada pelo HPV. Algumas vezes o sistema imunológico do corpo é capaz de eliminar o vírus por conta própria. As verrugas genitais podem ser tratadas por meio de diferentes procedimentos, incluindo crioterapia (congelamento das verrugas), laserterapia, aplicação de substâncias ácidas ou cirurgia para remoção.

A prevenção do Papilomavírus Humano pode ser alcançada por administração de vacinas como a quadrivalente, nonavalente e tetravalente. Geralmente, a vacinação é mais eficaz quando realizada antes do início da atividade sexual. “Além da vacinação, o uso de preservativo e a realização de exames regulares é uma forma de se prevenir”, conclui Canivilo.

É fundamental promover a educação sobre a importância da vacinação precoce, especialmente entre os jovens, e o incentivo a práticas sexuais seguras.