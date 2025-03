Março Lilás: ​duas estações da CPTM recebem ações em prol da campanha

A CPTM, em parceria com a Proz Educação, promove nesta semana ações de conscientização e prevenção ao câncer de colo do útero nas estações Jardim Helena – Vila Mara e Guarulhos-Cecap. As atividades fazem parte da campanha ‘Março Lilás’, que busca alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Nesta segunda-feira (24), a ação acontece na Estação Jardim Helena – Vila Mara, das 19h às 22h, com serviços gratuitos como aferição de pressão arterial (sem limite de atendimentos), cálculo de Índice de Massa Corporal (I.M.C.) e orientações sobre a prevenção do câncer de colo do útero.

Na quarta-feira (26), a Estação Jardim Helena – Vila Mara recebe novamente a campanha, no mesmo horário, das 19h às 22h, reforçando a importância da prevenção e oferecendo os mesmos atendimentos de saúde à população.

Já na sexta-feira (28), a campanha se expande para duas estações. Em Jardim Helena – Vila Mara, o atendimento será das 19h às 22h. Na Estação Guarulhos-Cecap, as atividades ocorrem em dois períodos: das 9h às 12h e das 13h às 16h. Em ambas as localidades, serão realizados os mesmos serviços de aferição de pressão, cálculo de I.M.C. e orientações sobre prevenção.

Serviço

Março Lilás – Conscientização e Prevenção ao Câncer de Colo do Útero

Data : 24/3

: 24/3 Local : Estação Jardim Helena – Vila Mara, Linha 12-Safira

: Estação Jardim Helena – Vila Mara, Linha 12-Safira Horário: 19h às 22h

Data : 26/3

: 26/3 Local : Estação Jardim Helena – Vila Mara, Linha 12-Safira

: Estação Jardim Helena – Vila Mara, Linha 12-Safira Horário: 19h às 22h